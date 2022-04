Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hangt het westerse publiek aan de lippen van president Volodymyr Zelensky en worden vluchtelingen met open armen ontvangen. Het is niet ondenkbaar dat de oorlog nog maanden of zelfs jaren duurt. Kan Oekraïne naarmate de tijd verstrijkt nog steeds op dezelfde mate van betrokkenheid rekenen?

Dat het westerse publiek momenteel zo betrokken is bij de oorlog, heeft volgens hoogleraar Mediastudies Mark Deuze met een aantal factoren te maken. "Natuurlijk staat de feitelijke gebeurtenis van de Russische inval, die zeer tot de verbeelding spreekt, voorop", aldus Deuze.

Maar het is ook voor een groot deel een gevolg van het werk van Zelensky en zijn pr-machine. Zijn team komt voort uit een professioneel mediaproductiebedrijf, waarvan hij zelf medeoprichter is. "Ze weten maar al te goed hoe ze via de media een groot publiek kunnen bespelen."

Dat is te zien in onder meer de charismatische toespraken van Zelensky voor parlementen over de hele wereld. "Hij heeft een hele duidelijke retoriek. Bij elke toespraak benoemt hij historische gebeurtenissen uit het betreffende land. Dat raakt mensen."

Voor de Nederlandse Tweede Kamer sprak Zelensky bijvoorbeeld over het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vergeleek het met de huidige situatie in Oekraïne. Zijn vergelijkingen vallen overigens niet altijd goed: Zelensky kreeg in Israël kritiek, nadat hij de invasie met de Holocaust had vergeleken.

54 Zelensky vergelijkt invasie Oekraïne met bombardement Rotterdam

'Gevaar dat authenticiteit Zelensky beschadigt raakt'

Het derde element is volgens Deuze de authenticiteit van Zelensky. Het gevaar is dat die beschadigt raakt naarmate de oorlog langer duurt. "Je ziet nu al dat bepaalde formules, zoals bij de toespraken, gerecycled worden. Mensen vinden ze niet meer authentiek. Dat maakt het makkelijker om te zeggen: 'Ik kijk niet.'"

Wat betreft westerse media-aandacht, ligt het gevaar volgens Deuze in de mogelijkheid dat het conflict gaat sudderen. "Denk aan Syrië: geen hond die daar verslag van doet, terwijl er nog een conflict is. Op een gegeven moment is het voor nieuwsmedia niet meer te doen daar dagelijks aandacht aan te besteden."

“Het moet wel heel gek lopen mocht het helemaal uit het bewustzijn verdwijnen.” Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies

Het scheelt volgens hem wel dat de oorlog, die ook wel de TikTok-oorlog wordt genoemd, meer dan ooit op sociale media te volgen is. "Het moet wel heel gek lopen mocht het helemaal uit het bewustzijn verdwijnen."

Sociale media hebben volgens Deuze echter te weinig invloed om bijvoorbeeld politici ertoe te kunnen bewegen wapens te sturen of opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. "Politici letten vooral op wat op televisie is en in kranten staat. De politiek, maar ook journalisten, staan relatief ver van de burgers af. Op dat vlak hebben sociale media, waar vooral burgers op zitten, dus weinig effect op het beleid."

Blijft de hartelijkheid?

Naast dat we alles tot ons krijgen via (sociale) media, zijn de gevolgen van de oorlog ook tastbaar in Nederland. Zo zijn de olieprijzen hoog en worden duizenden Oekraïners met open armen opgevangen. Is op dat laatste vlak ook een verschuiving te verwachten?

Oekraïners worden volgens Marlou Schrover, hoogleraar Migratiegeschiedenis, over het algemeen een stuk hartelijker verwelkomd dan een deel van de vluchtelingen uit eerdere stromen. "Alhoewel we ook een beetje kort van geheugen zijn", zegt ze.

"Bij de Syrische vluchtelingen waren er aan het begin veel mensen die zeiden: 'Ik ga werken als vrijwilliger.' In sommige plaatsen waren op een gegeven moment meer vrijwilligers dan vluchtelingen. Pas later sloeg de toon om."

Toch is er nog een groot verschil met Oekraïense vluchtelingen te merken, erkent Schrover. "Het voelt vreemd om te zeggen, maar dat heeft te maken met religie en kleur. Mensen zien anderen in nood die op henzelf lijken. Dan is de sympathie groter."

'Omslag na een jaar is niet ongebruikelijk'

Dat betekent echter niet dat het draagvlak zo groot blijft, gezien eerdere migratiestromen in Nederland. "Een omslag na ongeveer een jaar is niet ongebruikelijk", aldus Schrover.

In de jaren negentig trokken bijvoorbeeld veel vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië naar Nederland. Net als nu het geval is met de Oekraïners herkenden mensen zichzelf in hen en was er grote bereidheid onderdak te bieden. Na verloop van tijd vonden echter veranderingen plaats.

"Vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië werden opgevangen in grote opvanglocaties, wat in sommige kleine dorpen tot vrees voor overlast leidde. Daarnaast werden de vluchtelingen gelinkt aan de 'Joegomaffia', terwijl ze daar niets mee te maken hadden."

Oekraïners worden decentraal opgevangen. Dat kan volgens Schrover een verschil maken. "De geschiedenis laat echter zien dat incidenten het sentiment voor een groep mensen kan doen veranderen, ook bij decentrale opvang." Schrover verwacht dat een deel van de Nederlanders minder hartelijk zal zijn als het in Oekraïne weer veilig(er) is. "Dan vraagt een deel van de mensen zich af: waarom gaan ze niet terug?