In voorsteden van de Oekraïense hoofdstad Kyiv en nabijgelegen dorpen worden sinds het vertrek van de Russen nog altijd burgerlichamen gevonden. In totaal zijn er nu 765 lichamen gevonden, onder wie dertig kinderen, meldt openbaar aanklager Oleh Tkalenko woensdag. Veel burgers zijn voor hun dood gemarteld of verkracht, beweert Tkalenko.

Tkalenko's beweringen kunnen niet door onafhankelijke media worden geverifieerd. Desondanks hebben veel mensenrechtenorganisaties al geconcludeerd dat Rusland oorlogsmisdaden heeft gepleegd in Oekraïne. Woensdag voegde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zich bij de lijst organisaties en landen die het bewezen achten dat Rusland mensenrechtenschendingen heeft gepleegd.

Tkalenko verwacht dat in de komende weken nog veel meer lichamen worden gevonden. Volgens hem wordt vrijwel iedere dag een nieuw massagraf ontdekt. "We hebben veel lichamen nog niet kunnen opgraven en het identificeren kost tijd en mankracht", aldus de openbaar aanklager.

De lichamen die niet in een massagraf maar op straat werden aangetroffen, zijn daar volgens Tkalenko achtergelaten om de lokale bevolking te intimideren.

Details over vermeende oorlogsmisdaden vrijgegeven

Ook gaf de openbaar aanklager voorbeelden van vermeende oorlogsmisdaden van Rusland in de regio van Kyiv. Zo zouden in Motyzhyn zes burgers zijn doodgemarteld, omdat de Russen vermoedden dat zij hadden samengewerkt met het Oekraïense leger. Drie anderen zouden de martelingen - met onder meer schotwonden in armen en benen - hebben overleefd.

Een groter onderzoek loopt naar vermeende oorlogsmisdaden in Dymer, ten noorden van Kyiv. Zo'n veertig burgers zouden daar door de Russen als dwangarbeiders zijn ingezet. De burgers moesten onder meer hun eigen graf graven en werden beschoten als ze kritiek leverden, beweert Tkalenko.

De openbaar aanklager meldde niet hoeveel onderzoeken naar vermeende verkrachtingen en oorlogsmisdaden zijn opgestart, schrijft The Guardian. Volgens hem zouden veel vrouwen aarzelen om aangifte te doen, omdat zij vermoeden dat de dader toch niet gepakt gaat worden. In plaats daarvan zoeken zij psychische hulp, citeert The Guardian Tkalenko.