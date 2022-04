Rusland claimt woensdag dat meer dan duizend Oekraïense soldaten in Mariupol zich hebben overgegeven. De verovering van de stad zou daarmee weer een stap dichterbij komen, maar Kyiv ontkracht de Russische bewering. Rondom de Oekraïense hoofdstad zouden nog meer burgerdoden zijn gevonden, tot 765 lichamen in totaal. Verder is NAVO-lidmaatschap voor Zweden en Finland een stap dichterbij gekomen.

Volgens Moskou zouden 1.026 Oekraïense militairen van de 36e Brigade in Mariupol zich hebben overgegeven. Dat het specifiek om die brigade gaat, is niet verrassend. De soldaten schreven eerder deze week op Facebook dat ze na bijna vijftig dagen vechten en omsingeling geen munitie en voedsel meer hadden.

Oekraïne ontkent dat de militairen zich definitief hebben overgegeven. Een adviseur van president Volodymyr Zelensky claimt juist dat de brigade door de Russische linies heeft weten te breken en daardoor een front kan vormen met het eveneens daar actieve Azovbataljon.

Overigens zou de overgave van de militairen niet betekenen dat de strijd om Mariupol is gestreden. In de stad zijn meer Oekraïense brigades actief. Enkelen van die brigades gaven woensdag aan dat zij zich 'gewoon' klaarmaken voor "de beslissende veldslag", schrijft The Guardian.

Het Russische offensief kan ieder moment beginnen. Oekraïense inlichtingendiensten meldden eerder deze week al dat de Russische hergroepering "bijna voltooid" was. Het Oekraïense leger stelt woensdag dat Rusland alle voorbereidingen heeft afgerond "om het Donetsbekken te 'bevrijden'".

Crematoria Dnipro zouden vol zijn met gedode Russische soldaten

In Dnipro, een stad iets ten noorden van Mariupol en net buiten het Donetsk-oblast, vraagt locoburgemeester Mikhail Lysenko om de hulp van Russische moeders. Volgens Lysenko zouden in vier grote koelcellen momenteel zeker vijftienhonderd lichamen van Russische soldaten zijn opgeslagen die geïdentificeerd moeten worden.

Het stadsbestuur zou de lichamen niet willen cremeren of in massagraven willen leggen. De claim van Lysenko dat zoveel Russische soldaten zijn omgekomen nabij Dnipro kon niet door onafhankelijke media worden geverifieerd.

Al 765 burgerlichamen gevonden rondom Kyiv, zeker dertig kinderen gedood

In dorpen rondom Kyiv worden na het vertrek van de Russen nog altijd lichamen van gedode burgers gevonden, meldt openbaar aanklager Oleh Tkalenko woensdag. Tot dusver gaat het om 765 lichamen. Bij zeker dertig van de lichamen zou het om kinderen gaan.

Veel burgers zijn voor hun dood gemarteld of verkracht, beweert Tkalenko. Hij verwacht dat in de aankomende weken nog veel meer lichamen worden gevonden. Volgens de openbaar aanklager wordt vrijwel iedere dag een nieuw massagraf ontdekt. "We hebben veel lichamen nog niet kunnen opgraven en het identificeren kost tijd en mankracht."

36 Biden noemt Poetin dictator die genocide pleegt

Rusland opnieuw beschuldigd van plegen van oorlogsmisdaden

De beweringen van Tkalenko zijn de zoveelste beschuldigingen jegens Rusland van het plegen van misdaden tegen de menselijkheid. Ook de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) concludeert woensdag na onderzoek dat Rusland mensenrechtenschendingen heeft gepleegd.

"Dit omvat bewijs van directe aanvallen op burgers, aanvallen op medische voorzieningen, verkrachtingen, executies, plunderingen en gedwongen deportatie van burgers naar Rusland", aldus de Amerikaanse OVSE-ambassadeur Michael Carpenter.

Veel andere organisaties, waaronder Amnesty, kwamen eerder al tot de conclusie dat Rusland oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

De zwaarste beschuldiging kwam woensdag echter van de Amerikaanse president Joe Biden. Hij beschuldigde zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van het plegen van genocide, oftewel de opzettelijke vernietiging van een volk. Moskou noemt die uitspraken "kwalijk". Het Internationaal Strafhof (ICC) was al een onderzoek gestart naar vermeende oorlogsmisdaden.

Zweden en Finland overwegen NAVO-lidmaatschap

Door de oorlog in Oekraïne overwegen Zweden en Finland om zich op korte termijn bij de NAVO te voegen. Zweden zou in juni op de NAVO-top in Madrid al een verzoek willen indienen, terwijl Finland in de komende weken een officieel besluit neemt over lidmaatschap van de westerse militaire alliantie.

Zweden is altijd neutraal geweest, maar sinds de Russische aanval op Oekraïne gaan steeds meer stemmen op om toe te treden tot de NAVO. Finland zou zich moeten voorbereiden op mogelijke veranderingen aan de grens met Rusland, die ruim 1.300 kilometer lang is. Op dit moment is het volgens de Finse regering rustig in het grensgebied.

Rusland heeft er bij beide landen, die doorgaans al vertegenwoordigd zijn bij NAVO-bijeenkomsten, op aangedrongen niet lid te worden van de NAVO. De dertig huidige NAVO-landen zullen Finland en Zweden hartelijk welkom heten als ze inderdaad willen toetreden, verwacht NAVO-chef Jens Stoltenberg.