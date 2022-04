De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en veel andere Duitse politici zijn beledigd, omdat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een werkbezoek van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft geweigerd. Laatstgenoemde wilde woensdag tijdens een werkbezoek steun uitspreken aan Oekraïne en praten over wapenleveranties.

Staatshoofden Andrzej Duda (Polen), Alar Karis (Estland), Egils Levits (Letland) en Gitanas Nauseda (Litouwen) zijn wel welkom. Het is niet duidelijk waarom Steinmeier niet mag afreizen naar Kyiv.

Mogelijk heeft het te maken met de politieke historie van Steinmeier. De Duitser was voor zijn presidentschap twee keer minister van Buitenlandse Zaken. Critici zeiden dat hij als minister niet hard genoeg optrad tegen Rusland. Steinmeier gaf begin april voor het eerst toe dat er fouten zijn gemaakt in het beleid.

Het bezoek zou volgens Oekraïense autoriteiten "niet gewenst" zijn geweest. Scholz liet weten dat hij "geïrriteerd" was door die uitleg. Zelensky zou hebben gezegd dat Scholz zelf wél uitgenodigd was om te praten over wapenleveranties.

Steeds meer westerse leiders bezoeken Kyiv als teken van steun aan Oekraïne. Afgelopen week waren onder anderen Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, EU-buitenlandchef Josep Borrell en de Britse premier Boris Johnson bij Zelensky.