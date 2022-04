De Amerikaanse president Joe Biden beschuldigde de Russische president Vladimir Poetin dinsdag voor het eerst van het plegen van genocide, oftewel volkenmoord. Genocide geldt als een van de ergste misdaden tegen de menselijkheid. En hoewel het vrijwel altijd op grote schaal plaatsvindt, is het ontzettend moeilijk om te bewijzen dat er genocide wordt gepleegd. Zo zit dat.

Genocide kent een zeer specifieke betekenis. In de Conventies van Genève (vier verdragen die in 1949 in die Zwitserse stad werden gesloten) staat het te boek als een "gerichte poging om een complete bevolking of delen daarvan te vernietigen vanwege hun nationaliteit, etniciteit, ras of religie".

Volgens datzelfde verdrag moet de internationale gemeenschap ingrijpen om internationale misdrijven, zoals genocide, te voorkomen.

Sinds de Conventies van Genève in 1949 is slechts driemaal een misdaad tegen de menselijkheid door het Internationaal Strafhof in Den Haag als genocide erkend, schrijft persbureau Reuters.

De Rode Khmer, die tussen 1975 en 1979 tussen de 1,7 miljoen en 2,2 miljoen inwoners van Cambodja doodden of lieten sterven in erbarmelijke omstandigheden.

De massamoord op de Tutsi's in Rwanda: in 1994 kwamen er in recordtempo 800.000 mensen om het leven.

En de veelbesproken genocide in Srebrenica, waar in 1995 een moslimenclave van zeker 8.000 personen door Bosnisch-Servische troepen werd vernietigd.

Ook voor 1949 zijn er gevallen van genocide. Denk bijvoorbeeld aan de Holocaust en de Armeense genocide.

Bij genocide hoeft er geen sprake te zijn van moord. Ook het zwaar (psychisch) mishandelen van volken, het creëren van erbarmelijke omstandigheden zodat een volk sterft aan uitputting, het voorkomen van nageslacht en het scheiden van ouders en kind wegen zwaar mee.

Om te bewijzen dat genocide is gepleegd, moeten aanklagers bewijzen dat een volk doelwit is geworden van de agressor om zijn nationaliteit, etniciteit, ras of religie. Een belangrijke kanttekening is dat groepen die aangevallen worden vanwege hun politieke voorkeur hier niet onder vallen.

"Genocide is moeilijk om aan te tonen", legt voorzitter Melanie O'Brien van de internationale vereniging voor genocidegeleerden (IAGS) uit. Dat komt volgens haar vooral doordat een opzettelijke massaslachting vanwege bijvoorbeeld de nationaliteit moeilijk te bewijzen is.

Het Internationaal Strafhof is een onderzoek gestart naar vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volgens Oekraïense openbaar aanklagers zijn er bewijzen voor duizenden oorlogsmisdaden van Russische troepen. Daarnaast zijn er veel getuigenverklaringen, die voor onderzoekers van onschatbare waarde kunnen zijn.

Het duurt waarschijnlijk jaren voor er een oordeel is over genocide in Oekraïne. Behalve Biden heeft ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd dat er sprake is van genocide door Russische troepen, terwijl de Britse premier Boris Johnson eerder zei dat "de vele oorlogsmisdaden in de buurt komen van genocide".

Het zal waarschijnlijk jaren duren voor het ICC met een oordeel kan komen. Rusland is niet de enige partij die van genocide wordt verdacht. Tegen de voormalige president van Soedan, Omar Al Bashir, zijn dezelfde verdenkingen geuit en ook het land Myanmar moet zich verantwoorden voor genocide op Rohingya-moslims.