Zweden gaat in juni op de NAVO-top in Madrid lidmaatschap van de westerse militaire alliantie aanvragen. Finland overweegt dat ook, maar zal hier de komende weken een besluit over nemen.

Dat meldden de twee landen woensdag op een persconferentie in Stockholm. Bij de sessie waren de Finse premier Sanna Marin en de Zweedse premier Magdalena Andersson aanwezig.

Zij namen de besluiten na overleg met hun veiligheidsdiensten.

Zweden is altijd neutraal geweest, maar sinds de Russische aanval op Oekraïne gaan steeds meer stemmen op om toe te treden tot de NAVO. De sociaaldemocratische partij was er altijd tegen, maar is volgens de krant om en zou nu toch willen toetreden tot de alliantie.

Ook in Finland, dat aan Rusland grenst, is een discussie over NAVO-lidmaatschap gaande. De Finse minister Antti Kaikkonen van Defensie zei woensdag dat het land zich zou moeten voorbereiden op mogelijke veranderingen aan de Finse grens met Rusland, die ruim 1.300 kilometer lang is. Op dit moment is het volgens de minister rustig in het grensgebied.

Rusland heeft er bij beide landen, die doorgaans al vertegenwoordigd zijn bij NAVO-bijeenkomsten, op aangedrongen niet lid te worden van de NAVO.

188 Waarom het een risico voor Finland is om NAVO-lid te worden

Zweden heeft al wapens naar Oekraïne gestuurd

De minderheidsregering in Stockholm heeft al materieel naar Oekraïne gestuurd, waaronder vijfduizend antitankwapens, helmen, uitrusting en veldrantsoenen. Zweden brak daarmee met het beleid geen wapens te sturen naar landen die in oorlog zijn.

De laatste keer dat Zweden dit deed was in 1939, toen de Sovjet-Unie Finland binnenviel. De Nederlandse minister van Defensie, Kajsa Ollongren, zei woensdag op NPO Radio 1 dat Rusland niet bepaalt welk land wel of niet lid wordt van de NAVO.