De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Russische wreedheden in Oekraïne voor het eerst met volkenmoord in verband gebracht. Hij verwees naar de Russische president Vladimir Poetin als een dictator die genocide pleegt.

Biden sprak tijdens een bezoek aan de Amerikaanse staat Iowa over de gestegen brandstofprijzen. "Je gezinsinkomen, de mogelijkheid je tank vol te gooien: niets daarvan mag afhangen van of een dictator aan de andere kant van de wereld de oorlog verklaart en genocide pleegt."

De Amerikaanse regering en haar bondgenoten doen er volgens Biden alles aan om te voorkomen dat Poetin zijn energiebronnen inzet als "wapen tegen families in de Verenigde Staten, Europa en de rest van de wereld".

Na vervolgvragen over het gebruik van de term "genocide'" bleef Biden bij zijn uitspraak.

Biden: Poetin wil Oekraïense identiteit uitroeien

"Ik noemde het genocide omdat het steeds duidelijker is geworden dat Poetin gewoon het idee probeert uit te roeien dat het mogelijk is Oekraïens te zijn", zei hij. "En het bewijs (voor genocide, red.) stapelt zich op."

Daarmee wilde hij overigens niet zeggen dat Rusland zich in juridische zin aan volkenmoord schuldig maakt. "Het is aan de juristen om internationaal te beslissen of het zo gekwalificeerd kan worden, maar het lijkt me zeker het geval."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had de Russische troepen al beschuldigd van genocide. Later nam ook de Britse premier Boris Johnson het woord in de mond na de ontdekking van talrijke burgerdoden in de door Rusland bezette Oekraïense stad Bucha.