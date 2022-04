Oekraïne zegt dat het een Russische cyberaanval op het Oekraïense elektriciteitsnet heeft voorkomen, schrijft The New York Times. Deze aanval had volgens autoriteiten twee miljoen mensen van stroom kunnen beroven.

De vrees neemt toe dat Moskou meer digitale wapens zal inzetten tegen Oekraïne. Het Oekraïense elektriciteitsnet is in 2015 en 2016 platgelegd, met grootschalige black-outs tot gevolg.

Rusland gebruikt al langer online aanvallen naast traditionele oorlogsvoering. Enkele dagen voor het begin van de invasie op 24 februari, trof een Russische cyberaanval volgens Oekraïne zijn ministerie van Defensie, zijn leger en twee banken.

Een van de meest geavanceerde cyberaanvallen van de oorlog tot nu toe

Maar deskundigen noemen de laatste cyberaanval - hoewel deze geen succes had - een van de meest geavanceerde die ze tot nu toe in de oorlog hebben gezien. Er werd gebruikgemaakt van een complexe reeks malware, waarvan enkele speciaal waren ontwikkeld om nutsvoorzieningen te beheren.

Dat wijst er volgens de experts op dat Rusland de aanval over meerdere weken had gepland en de schade wilde maximaliseren door computersystemen te saboteren die nodig zouden zijn om het elektriciteitsnet te herstellen.

Aanval zou dagelijks leven totaal ontregelen

Volgens Oekraïense functionarissen zou de verijdelde aanval beginnen op de avond van 8 april, op het moment dat burgers naar huis terugkeren van hun werk. De stroomuitval zou het onmogelijk hebben gemaakt om hun dagelijks leven te leiden of toegang te krijgen tot informatie over de oorlog.

De hack was gericht op verschillende elektrische onderstations in het land, en als deze was gelukt, zou het moeilijk zijn geweest om de stroom te herstellen.

De afgelopen weken hebben Amerikaanse functionarissen gewaarschuwd dat Rusland kan proberen zijn cyberoorlogsvoering uit te breiden. Zij voorzagen dat Moskou zelfs Amerikaanse pijpleidingen en elektriciteitsnetten zou kunnen treffen als vergelding voor de sancties die de Verenigde Staten hebben getroffen.