Rusland moet Oekraïense krijgsgevangenen vrijlaten om een prominente bondgenoot van het Kremlin op vrije voeten te krijgen, zei president Volodomyr Zelensky woensdagochtend vroeg op televisie. De pro-Russische politicus Viktor Medvedchuk is dinsdag opgepakt.

Medvedchuk, leider van een Oekraïense oppositiepartij, is vorig jaar onder huisarrest geplaatst nadat hij was beschuldigd van landverraad. Drie dagen na het begin van de Russische invasie ontsnapte hij.

President Zelensky maakte zelf via Telegram bekend dat Medvedchuk is gearresteerd. "Ik stel de Russische Federatie voor deze man te ruilen voor onze jongens en meisjes die nu in Russische gevangenschap worden vastgehouden",, zei Zelensky in zijn dagelijkse tv-toespraak.

Oekraïens legeruniform en handboeien

Er zijn foto's vrijgegeven van Medvedchuk in een Oekraïens legeruniform met handboeien om. Een woordvoerder van het Kremlin heeft volgens het persbureau Tass gezegd dat hij de foto heeft gezien maar niet kon zeggen of hij echt was.

Op Facebook zei Ivan Bakanov, hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst, dat agenten "deze bliksemsnelle en gevaarlijke speciale operatie op meerdere niveaus" hebben uitgevoerd om Medvedchuk te kunnen arresteren.

Volgens Medvedchuk is de Russische president Vladimir Poetin de peetvader van zijn dochter. De politicus ontkent alle beschuldigingen die tegen hem zijn geuit.

In 2019 spraken de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense oppositielieder Viktor Medvedchuk elkaar in Sint-Petersburg, Rusland. In 2019 spraken de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense oppositielieder Viktor Medvedchuk elkaar in Sint-Petersburg, Rusland. Foto: Reuters

Rusland zet operatie 'ritmisch en kalm' voort, zegt Poetin

Enkele uren voordat het nieuws over de aanhouding bekend werd, sprak Poetin voor het eerst in een week over de oorlog. Hij zei dat Rusland zijn operatie "ritmisch en kalm" zal voortzetten en er vertrouwen in heeft dat zijn doelen worden bereikt.

Zelensky dreef woensdagnacht in zijn toespraak de spot met Poetin: "Hoe kon een plan het licht zien dat zorgt voor de dood van tienduizenden van hun eigen soldaten in iets meer dan een maand oorlog?"