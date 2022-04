Rusland heeft de hergroepering van troepen voor een offensief in Oost-Oekraïne bijna voltooid, meldt gouverneur Pavlo Kyrylenko van de Oost-Oekraïense regio Donetsk dinsdag. Daarmee lijkt de val van de grote havenstad Mariupol dichterbij te komen. Volgens de lokale burgemeester vielen er al 21.000 burgerdoden.

Mariupol lijkt na bijna vijftig dagen van bombardementen en vrijwel evenveel dagen van omsingeling niet meer opgewassen tegen de Russische overmacht. In de stad zouden zeker negen op de tien gebouwen zwaar beschadigd zijn, terwijl vier op de tien gebouwen zouden zijn verwoest.

De troepen die de stad nu nog verdedigen, maken zich klaar voor "een laatste veldslag", melden internationale media. Maandag meldden enkele brigades al dat zij geen munitie meer hebben om zich te verdedigen. Daarnaast zou het gros van de vechtende militairen al gewond zijn.

Dinsdag zouden onder meer diverse internationale huurlingen zich hebben overgegeven aan de Russen. "We hebben geen voedsel en munitie meer. Het was mij een genoegen. Ik hoop dat de oorlog binnenkort eindigt", citeert The Times een Britse huurling.

Claims over inzet chemische wapens worden nog onderzocht

Het stadsbestuur vreest dat tot dusver zeker 21.000 inwoners om het leven zijn gekomen. Dat aantal kan nog oplopen, want Mariupol wordt nog altijd dagelijks gebombardeerd. "De Russen laten vluchtende burgers niet de stad uit", beweert Kyrylenko.

Maandagavond claimden Oekraïense verdedigers van de stad dat Rusland chemische wapens zou hebben ingezet. Die beweringen worden nog onderzocht. Rusland en pro-Russische separatisten ontkennen de inzet van de chemische wapens. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen ook nog niet bevestigen of de verboden wapens zijn ingezet.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak eerder ook al van zeker tienduizenden sterfgevallen in Mariupol. Ook hij leek somber over de toekomst van de stad. "We krijgen niet genoeg wapens om deze oorlog snel te beëindigen of de blokkade van Mariupol op te heffen", zei hij.