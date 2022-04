De Verenigde Staten kunnen het gebruik van chemische wapens in de Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol niet bevestigen, maar noemen de berichten daarover wel zorgwekkend. Rusland zou daarnaast in de laatste fase zijn van het hergroeperen van zijn troepen, zegt Oekraïne. Verder zouden de onderhandelingen tussen Moskou en Kyiv volgens de Russische president Vladimir Poetin op een dood spoor zijn beland.

Op dit moment kan de VS nog niet bevestigen dat er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt in Mariupol, zoals het Oekraïense Azovbataljon maandag meldde. Het Oekraïense ministerie van Defensie liet eerder al weten de beschuldiging te onderzoeken.

Toch houdt de VS er wel "ernstig rekening" mee dat Russen chemicaliën als wapen zullen inzetten in Oekraïne. De troepen zouden bijvoorbeeld traangas en andere chemische middelen kunnen mengen om daarmee Oekraïense soldaten en burgers te bedwelmen en uit te schakelen, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Hij zei de informatie te delen met Oekraïne.

Pro-Russische separatisten ontkennen beschuldigingen van Oekraïense militanten en media dat ze een gifgasaanval hebben uitgevoerd in Mariupol. Dat liet een woordvoerder van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk dinsdag aan het Russische staatspersbureau Interfax weten.

Rusland bijna klaar met hergroeperen

De Russische troepen zouden bijna klaar zijn met hun herbevoorrading en hergroepering, zegt de Oekraïense gouverneur van Donetsk dinsdag. Volgens hem gaan de bombardementen in zijn regio de hele dag door.

Naar alle waarschijnlijkheid begint Rusland op korte termijn met een groot offensief in het oosten van Oekraïne. Daarmee wil Poetin naar eigen zeggen het Donetsbekken bevrijden. Ook Kyiv verwacht dat de aanval snel zal beginnen.

Duitse president mag Kyiv niet bezoeken

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft aangeboden naar Kyiv af te reizen, maar dat voorstel is afgewezen door de Oekraïense regering. Het bezoek zou "niet gewenst" zijn, aldus Steinmeier.

De Poolse president Andrzej Duda had volgens Steinmeier voorgesteld samen met de staatshoofden van Litouwen, Letland en Estland naar de Oekraïense hoofdstad af te reizen. Steinmeier zei dinsdag tijdens een werkbezoek aan Warschau dat hij hiertoe bereid was, maar dat de autoriteiten in Oekraïne daar anders over dachten.

Steinmeier was voor zijn presidentschap twee keer minister van Buitenlandse Zaken. Volgens critici trad hij als minister niet hard genoeg op tegen Rusland. Ook toenmalig bondskanselier Angela Merkel wordt ervan beschuldigd te pro-Russisch te zijn geweest. Steinmeier gaf begin april voor het eerst toe dat er fouten zijn gemaakt in het beleid.

Onderhandelingen volgens Poetin op een dood spoor

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn op een dood spoor geraakt. Dat zei de Russische president Poetin dinsdag. Hij verwijt de Oekraïense delegatie de gesprekken te vertragen door telkens nieuwe eisen te stellen.

Kyiv ontkent dat de gesprekken muurvast zitten. Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat het overleg moeizaam verloopt, maar wel doorgaat. Poetin zou met zijn uitspraken de gesprekken onder druk willen zetten, claimt Oekraïne.

Het was voor het eerst in ruim een week dat Poetin zich uitliet over de vredesgesprekken. Hij zei dat de Russische invasie - die hijzelf steevast bestempelt als militaire operatie - wordt voortgezet zolang er geen vredesakkoord is. "Alles verloopt volgens plan", verzekerde hij.

'Meer dan vierhonderd doden in Bucha'

In de Oekraïense stad Bucha zijn volgens de burgemeester tot nu toe de lichamen van 403 mensen gevonden die zouden zijn omgebracht door Russische troepen tijdens de bezetting van het gebied.

Anatoliy Fedoruk zei tijdens een briefing dat het dodental nog steeds oploopt en benadrukte dat het voor inwoners nog te vroeg is om terug te keren. De aantallen die Fedoruk noemt, zijn niet te verifiëren.

Oekraïne beschuldigt het Russische leger van grootschalige gruweldaden en moordpartijen in Bucha, een voorstad van Kyiv. Het Kremlin ontkent dat en zegt dat de ontluisterende beelden die uit de stad kwamen in scène zijn gezet door Oekraïne.

Ondanks bombardementen keren steeds meer vluchtelingen terug

Meer dan 870.000 mensen die Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie hebben verlaten, zijn teruggekeerd. Er arriveren volgens de Oekraïense grensdienst nu dagelijks 25.000 tot 30.000 Oekraïners.

Aan het begin van de oorlog kwamen bijna alleen mannen terug om mee te vechten tegen Russische troepen. Nu komen steeds meer vrouwen en kinderen terug. Dat komt volgens een woordvoerder omdat zij zien dat het veiliger is geworden in het westen van Oekraïne. Rusland focust zich in Oekraïne nu op de oostelijke regio's.

Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zei op 3 april dat 537.000 mensen waren teruggekeerd. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari meer dan 4,6 miljoen Oekraïners naar het buitenland vertrokken. Die groep bestaat voor 90 procent uit kinderen en vrouwen. De meeste mannen kunnen het land niet uit omdat ze beschikbaar moeten blijven voor het leger.