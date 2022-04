De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn op een dood spoor geraakt. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin dinsdag. Hij verwijt de Oekraïense delegatie de gesprekken te vertragen door telkens nieuwe eisen te stellen.

Kyiv ontkent dat de gesprekken muurvast zitten. Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat het overleg moeizaam verloopt, maar wel doorgaat. Poetin zou met zijn uitspraken de gesprekken onder druk willen zetten, claimt Oekraïne.

Het was voor het eerst in ruim een week dat Poetin zich uitliet over de vredesgesprekken. Hij zei dat de Russische invasie - die hijzelf steevast bestempelt als militaire operatie - wordt voortgezet zolang er geen vredesakkoord is. "Alles verloopt volgens plan", verzekerde hij.

Naar alle waarschijnlijkheid begint Rusland op korte termijn met een groot offensief in het oosten van Oekraïne. Daarmee wil Poetin naar eigen zeggen het Donetsbekken bevrijden. Ook Kyiv verwacht dat de aanval snel zal beginnen. Volgens regionale gouverneurs heeft Rusland de hergroepering van troepen bijna voltooid.

'Aanval op onze economie is afgeslagen'

Poetin ging ook in op de door het Westen getroffen sancties. "De aanval om onze economie snel om zeep te helpen is afgeslagen", zei hij. Economen wereldwijd voorzien juist een brede krimp van de Russische economie, die het land in een langdurige recessie zal storten.

De EU en de Verenigde Staten hebben meermaals gezegd dat zij Poetin en Rusland "de paria van de wereld" willen maken. Poetin reageerde dinsdag door te stellen dat zijn land "te groot is" om het volledig te isoleren van de rest van de wereld.

Poetin ontkende ook dat zijn troepen oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Oekraïne en in het bijzonder de stad Bucha. Daar werden honderden lijken gevonden van geëxecuteerde burgers. De Russische president is ervan overtuigd dat het bewijs gefabriceerd is door het Westen.