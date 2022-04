Het Russische leger heeft in de zuidoostelijke Oekraïense stad Mariupol mogelijk gebruikgemaakt van chemische wapens. Dat melden het daar vechtende Azovbataljon en verschillende Oekraïense media maandag. De Oekraïense en Britse autoriteiten onderzoeken deze beweringen. Wat zijn chemische wapens precies?

Dit is bekend over mogelijke chemische wapens in Mariupol: Russische manschappen zouden maandag in Mariupol gifgas hebben verspreid via drones.

Bewijs voor de aanval is er nog niet.

Pro-Russische separatisten in het gebied ontkennen de beschuldiging.

Om welke chemische wapens het precies zou gaan, is ook nog niet duidelijk.

Chemische wapens bevatten gifstoffen of chemische substanties die tot brandwonden, verlamming of de dood kunnen leiden. De stoffen worden verspreid met bijvoorbeeld een raket of een artilleriegranaat. Na de explosie komen de giftige stoffen vrij.

Sinds 1993 is het gebruik van chemische wapens verboden. Ook Rusland sloot zich bij die overeenkomst aan. De wapensoort zou echter nog gebruikt zijn in de oorlog in Syrië, denkt de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) in Den Haag.

Verschillende chemische stoffen worden in wapens gestopt. Het gaat om bijvoorbeeld mosterdgas en chloorgas. Mosterdgas zorgt bij aanraking met de huid voor ernstige brandwonden. Ook kunnen mensen er blind van raken. Chloorgas zorgt voor ademhalingsproblemen en kan dodelijk zijn.

Ook worden verschillende zenuwgiffen als chemische wapens gebruikt. Die verstoren de werking van het zenuwstelsel. Het gaat dan om bijvoorbeeld novichok, sarin en VX. Met die eerste stof is de Russische oppositieleider Alexei Navalny vergiftigd. Met VX is de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vermoord. Een druppel VX of novichok op de huid of in drinken kan iemand verlammen of doden. Komen mensen in aanraking met sarin, dan verkrampen alle spieren, zoals het hart.