Zeven mensen zijn omgekomen bij een aanval op het centrum van hulporganisatie Caritas in de zwaar belegerde Oost-Oekraïense stad Mariupol. Het gebouw van de katholieke organisatie, een zusterorganisatie van Cordaid Nederland, zou zijn beschoten door een Russische tank. Dat meldt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555 en directeur van Cordaid, dinsdag aan NU.nl.

Twee van de overleden slachtoffers waren werkzaam voor de organisatie, schrijft Caritas op Twitter. In het gebouw schuilden verschillende mensen voor bombardementen in de stad.

Het is niet bekend hoeveel personen op het moment van de aanval in het gebouw waren. Ook is niet bekend hoeveel mensen in totaal gewond zijn geraakt.

"Vreselijk nieuws", zegt Zevenbergen. "We zijn geschokt dat zelfs noodhulpverleners en schuilplaatsen kennelijk doelwit zijn geworden van de Russische aanvallen in Oekraïne."