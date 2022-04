Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer: welke schokgolven stuurt de Oekraïne-oorlog door de internationale politiek?

De barbaarse oorlog is niet alleen een Russisch-Oekraïense aangelegenheid, maar zet ook de rest van de internationale politiek op zijn kop. Onbespreekbare onderwerpen worden bespreekbaar, vijandschappen veranderen in vriendschappen of neutraal wegkijken en vastgeroeste conflicten worden ineens opgelost.

Van een nieuw IJzeren Gordijn in Europa tot kernenergie en van haarscheuren in de Europese Unie tot de relatie tussen Marokko en Spanje. Ik zou wel honderd voorbeelden kunnen geven.

Op het hoogste vlak wordt ineens nagedacht of de Verenigde Naties (en dan vooral de tandeloze Veiligheidsraad) nog wel van deze tijd zijn. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei het nog maar eens op zijn scherpst toen hij de raad toesnauwde dat Rusland (nota bene permanent lid van de Veiligheidsraad) er op staande voet uit gegooid moest worden.

Wereld in drie kampen

De wereld wordt door de oorlog ineens in drie kampen gesplitst. Er is een vrij en democratisch blok dat het opneemt tegen een autocratisch blok, en daartussenin zit een twijfelblok dat geen partij kiest. Rusland is inmiddels uit de Mensenrechtenraad van de VN gezet (met 93 stemmen voor, 24 tegen en 58 onthoudingen/wegkijkers) en dat is op zich al een afspiegeling van die verse driedeling.

Een nieuw IJzeren Gordijn lijkt Europa te splijten: Rusland en zijn vazallen horen er niet meer bij. Verzamelt Rusland nu nieuwe vrienden? Minister Sergey Lavrov (Buitenlandse Zaken) wenst een nieuwe wereldorde en de Russische president Vladimir Poetin won begin maart zelfs zijn Chinese collega Xi Jinping voor die gedachte. Maar dat nakende blok is toch meer gebaseerd op halfhartig wegkijken dan op warme vriendschap.

Eensgezinde NAVO

Op groepsniveau rommelt het ook. Een 'groep' neutralen bezint zich of het niet beter is dat label meteen af te schaffen en zich bij een blok aan te sluiten (zie Finland, Zweden en Ierland). Aan de andere kant maakt de twijfelachtige houding van India dat land juist een onvoorspelbare partner in de recent door de Verenigde Staten opgetuigde alliantie Quadrilateral Security Dialogue (met ook Australië en Japan) tegen de opkomst van supermacht China.

De NAVO leek een sleetse paraplu, maar is eensgezinder dan ooit. Zolang de rijen gesloten blijven, is het een dankbaar podium voor afschrikking, het bedenken van sancties en het afstemmen van wapenleveranties aan Oekraïne. Dralende NAVO-landen zijn bereid extra geld aan defensie uit te geven De voorheen slecht nageleefde norm van 2 procent van het bruto nationaal product (bnp) is nu ineens heilig verklaard.

Minder bakkeleien in Brussel

De EU lijkt, als 'buurland' van Rusland en Oekraïne, klein geneuzel even te parkeren door eindelijk geopolitieke stappen te zetten (sancties, investeren in defensie). Maar er dreigt ook misbruik van de nieuwe eenheid gemaakt te worden: lastige landen als Polen (rechtsstaat) en Hongarije (idem, plus migratie) willen dat Brussel hun 'geogevoeligheid' beloont en niet langer zeurt over boetes en subsidies.

In de EU lijkt gekibbel over enorme staatsschulden even over: het vrekkige Nederland rookte de vredespijp met Spanje en een oud stokpaardje van Frankrijk en Italië om hoge defensie-uitgaven voortaan niet mee te tellen in deze netelige discussies, ligt weer op tafel.

Afrika en Midden-Oosten in problemen

Wie denkt dat de rest van de wereld weinig merkt van de Europese oorlog, komt bedrogen uit. Aan de benzinepomp en op de gasrekening heeft elk land er natuurlijk last van, maar dat is nog maar het begin. Inflatie kent geen grenzen. De wereldvoedselprijs is met 20 procent gestegen, maar in sommige landen (zoals Soedan) met meer dan 90 procent.

De export van calorierijke producten (graan, palmolie) uit de Zwarte Zee-regio is totaal geblokkeerd en tal van landen in Afrika en het Midden-Oosten hebben daar extreem veel last van.

Sneuvelende taboes

Sommige voorheen heilige taboes zijn van hun altaar getrokken. De Duitse Zeitenwende sprong natuurlijk het meest in het oog. Het steeds vrij Rusland-vriendelijke land wordt met giga hogere defensie-uitgaven (200 miljard euro en voortaan 2 procent van het bnp) de grootste spender ter wereld na de VS en China.

Energieafhankelijk? We spreken weer onbekommerd over kerncentrales om van dat Russische gas af te komen, al was daar al een aarzelend begin mee gemaakt om de milieudoelen te halen. Op wapenniveau heeft Poetin met zijn nucleaire dreigement de kernwapenoorlog weer denkbaar gemaakt.

Oude en nieuwe conflicten

Nog een treetje lager worden vastgeroeste conflicten haastig bijgelegd. Er zijn landen die een slaatje uit de oorlog proberen te slaan door extra concessies te eisen als een akkoord in zicht is. Iran treuzelt zo nog even met het (her)sluiten van het atoomakkoord, dat een paar weken geleden al binnen handbereik lag. Maar verder wordt oud vuil opgeruimd of ingewisseld voor nieuwe conflictstof.

De Amerikaanse president Joe Biden levert ineens weer straaljagers aan Saoedi-Arabië en spreekt vriendelijke woorden met de Venezolaanse president Nicolás Maduro over olieleveranties. Turkije is plots ook weer goede vriendjes met Saoedi-Arabië en laat de moord op journalist Jamal Khashoggi rusten. Spanje steunt ineens Marokko in diens aanspraken op het grote stuk woestijn ten zuiden van dat land. In ruil daarvoor toont Marokko zich bereid om over de vluchtelingenstroom richting Spanje te praten.

Maar de ingrijpendste verandering blijft natuurlijk die oorlog zelf en wat ons daarin nog te wachten staat.