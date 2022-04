Het Oekraïense leger is er de afgelopen dagen in geslaagd om Russische aanvallen in het oosten van het land af te weren, maar blijft paraat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat duizenden Russische militairen zich voorbereiden op een nieuwe aanval. Verder is Duitsland toch bereid zware wapens aan Oekraïne te leveren.

Oekraïne verwacht dat Rusland op korte termijn begint met een groot offensief in het oosten van het land. "De vijand is bijna klaar met de voorbereidingen voor de aanval op het oosten. De aanval zal snel beginnen", zei een woordvoerder van het ministerie van Defensie maandag.

Wanneer de aanval precies begint, is volgens de woordvoerder niet duidelijk. De zegspersoon zegt dat Oekraïne zich baseert op bronnen van westerse inlichtingendiensten. Ook benadrukte hij dat het Oekraïense leger er klaar voor is.

Rusland focust zich sinds kort in Oekraïne op de inname van de oostelijke regio Donetsbekken, waar pro-Russische separatisten zitten. Inwoners van die gebieden zijn door de Oekraïense autoriteiten opgeroepen te vertrekken nu dat nog mogelijk is.

Nieuwe vluchtroutes Oost-Oekraïne

In het oosten van Oekraïne zijn maandag weer negen evacuatieroutes geopend voor burgers die gebieden waar gevechten plaatsvinden willen ontvluchten. Mensen uit de zwaarbevochten stad Mariupol kunnen met eigen vervoer de stad verlaten richting Zaporizhzhia, meldt vicepremier Iryna Vereshchuk.

Mariupol wordt al weken omsingeld en zwaar onder vuur genomen. De stad is grotendeels vernietigd en er is een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Zelensky gaat ervan uit dat er tienduizenden mensen gedood zijn in de stad.

Ook mensen in Berdiansk, waar zwaar wordt gevochten, krijgen de kans om de stad met eigen vervoer te verlaten. In andere gebieden kunnen overheidsbussen worden ingezet om mensen te evacueren.

Inwoners van Mariupol lopen door de verwoeste stad. Inwoners van Mariupol lopen door de verwoeste stad. Foto: Reuters

28.000 Oekraïners opgevangen door Nederlandse overheid

Door al het oorlogsgeweld in Oekraïne voelde ongeveer een kwart van de 44 miljoen inwoners zich gedwongen om huis en haard achter te laten. Miljoenen Oekraïners zijn naar het buitenland gevlucht, vooral naar Polen.

De Nederlandse overheid biedt maandag zo'n 28.000 gevluchte Oekraïners opvang. Donderdag ging het nog om 24.700 vluchtelingen. Het gaat om mensen die zijn gevlucht voor het Russische geweld of mogelijk al in Nederland verbleven en vanwege de oorlog niet meer terug kunnen naar hun thuisland.

Inmiddels zijn in de 25 veiligheidsregio's in totaal 41.743 bedden beschikbaar gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen. Dat zijn er flink meer dan afgelopen donderdag: een stijging van 7.818. De regio's spraken vorige maand met het kabinet af dat ze zo snel mogelijk 50.000 opvangplekken zouden creëren.

Vredesmissie Nehammer bij Poetin levert weinig op

De vredesmissie van de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer, die op bezoek ging bij de Russische president Vladimir Poetin, was "moeilijk" en verliep zeker niet vriendschappelijk. De discussie was zeer direct en open, maar ook zwaar, aldus de regeringsleider uit de Alpenrepubliek na afloop van het gesprek dat ongeveer een uur duurde.

Nehammer was de eerste leider van een lidstaat van de Europese Unie die Poetin bezocht sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari. De ontmoeting was in de residentie van Poetin, een landgoed net buiten de Russische hoofdstad Moskou.

De Oostenrijker hoopte met zijn bezoek de dialoog tussen Rusland en Oekraïne te bevorderen. Zaterdag was Nehammer nog in Oekraïne geweest voor overleg met Zelensky. Hij dacht geschikt te zijn als bemiddelaar, omdat Oostenrijk niet bij de NAVO zit en nauwere banden met Moskou heeft dan veel andere EU-landen.

Duitsland wil toch zware wapens aan Oekraïne leveren

Duitsland wil toch zware wapens aan Oekraïne leveren. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock sprak zich daar maandag voor uit. De regering in Berlijn was er eerder nog huiverig voor.

"Het is nu geen tijd voor smoesjes, maar voor creativiteit en pragmatisme", aldus Baerbock tegen Duitse media. De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall maakte al bekend binnen zes weken de eerste tanks te kunnen leveren. Het gaat daarbij om tot vijftig tanks van het oudere type Leopard 1.

Rheinmetall bekijkt momenteel de toestand van de tanks, die uit voorraden van buitenlandse legers stammen. Oekraïense soldaten zouden binnen enkele dagen kunnen leren hoe ze de Leopard in moeten zetten, aldus Rheinmetall.

Eerder leverde Duitsland - ook na huiverig te zijn geweest - lichtere wapens aan Oekraïne, zoals luchtafweerraketten en machinegeweren.