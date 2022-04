De Nederlandse overheid biedt maandag zo'n 28.000 gevluchte Oekraïners opvang. Donderdag ging het nog om 24.700 vluchtelingen.

Het gaat om mensen die zijn gevlucht voor het Russische geweld of mogelijk al in Nederland verbleven en vanwege de oorlog niet meer terug kunnen naar hun thuisland.

Inmiddels zijn er in de 25 veiligheidsregio's in totaal 41.743 bedden beschikbaar gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen. Dat zijn er flink meer dan er donderdag waren: een stijging van 7.818. De regio's spraken vorige maand met het kabinet af dat ze zo snel mogelijk 50.000 opvangplekken zouden creëren.

31.340 Oekraïners geregistreerd bij gemeenten

De Oekraïners die worden opgevangen door particulieren of op een andere manier onderdak hebben, zijn niet in deze opvangcijfers meegenomen.

Verder hebben zich tot nu toe 31.340 Oekraïners geregistreerd bij de gemeenten. Dat zijn er 3.406 meer dan afgelopen donderdag het geval was. De inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie is belangrijk, omdat de overheid hiermee onder meer voorzieningen kan regelen voor de betrokkenen zoals zorg en onderwijs. In deze cijfers zijn wel de mensen meegeteld die ook op een andere manier worden opgevangen.

Crisisorganisatie sinds maart actief

Het kabinet besloot begin maart de opvang van grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne als een crisis te behandelen. Dat betekent onder meer dat er regelmatig overleg plaatsvindt onder leiding van minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Zo'n crisisstructuur werd eerder al gebruikt rond de MH17-ramp en de coronacrisis.

Om de particuliere opvang op een veilige manier te laten plaatsvinden, besloten hulporganisaties het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils te helpen bij het werven, screenen en begeleiden van de gastgezinnen en woonruimten. Daar maakt de overheid geld voor vrij.