Het Oekraïense leger is erin geslaagd om Russische aanvallen in het oosten van het land af te weren. Dat melden Britse inlichtingendiensten maandag.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat duizenden Russische militairen zich voorbereiden op een nieuwe aanval.

Zelensky gaat ervan uit dat er tienduizenden mensen zijn gedood in Mariupol. Die zuidelijke havenstad is een voor de Russen belangrijke verbinding tussen de gebieden die ze in het westen en oosten van Oekraïne in handen hebben. In en rond Mariupol wordt al weken zwaar gevochten.

De toegang tot Mariupol is vooralsnog beperkt, wat het voor de Oekraïense regering en waarnemers van de Verenigde Naties moeilijk maakt om een goed beeld te krijgen van wat er in de stad is gebeurd. Het door Zelensky genoemde dodental is dus nog niet te verifiëren.

De Oekraïense president waarschuwde zijn landgenoten in een videoboodschap voor zwaardere Russische aanvallen in het oosten van het land. "De komende week wordt niet minder belangrijk dan de afgelopen weken", zei hij.

Elf miljoen Oekraïners op de vlucht voor oorlogsgeweld

Door de oorlog in Oekraïne zag ongeveer een kwart van de 44 miljoen inwoners zich gedwongen om huis en haard achter te laten. Miljoenen Oekraïners zijn naar het buitenland gevlucht, vooral naar Polen.

Meerdere steden zijn deels verwoest door het oorlogsgeweld. De internationale gemeenschap heeft het optreden van Rusland scherp veroordeeld.

Oekraïne beschuldigt Rusland van het plegen van oorlogsmisdaden. Duitsland zegt daar sterke aanwijzingen voor te hebben.