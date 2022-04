In het oosten van Oekraïne zijn maandag weer negen evacuatieroutes geopend voor burgers die gebieden waar gevechten plaatsvinden willen ontvluchten. Mensen uit de zwaarbevochten stad Mariupol kunnen met eigen vervoer de stad verlaten richting Zaporizhzhia, meldt vicepremier Iryna Vereshchuk. President Volodymyr Zelensky gaat ervan uit dat er tienduizenden mensen gedood zijn in de stad.

Ook mensen in Berdiansk, waar zwaar wordt gevochten, krijgen de kans om de stad met eigen vervoer te verlaten. In andere gebieden kunnen overheidsbussen worden ingezet om mensen te evacueren.

Zondag waren ook negen zogeheten corridors geopend. Toen zijn volgens Vereshchuk 2.800 Oekraïners in veiligheid gebracht.

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan de evacuaties te saboteren. Volgens Vereshchuk hielden Russische militairen in het weekend mensen tegen in Berdiansk en Enerhodar.

Dodental raketaanval op evacués gestegen naar 57

Uit vrees voor een groot Russisch offensief werd de evacuatie van burgers uit het Oost-Oekraïense Kramatorsk ook zaterdag voortgezet. Een dag eerder kwamen ruim vijftig mensen om het leven bij een dodelijke raketaanval op het treinstation van de stad.

Het dodental is maandag opgelopen tot 57, meldt persbureau Reuters. Onder de evacués waren zaterdag tientallen overlevenden van de aanval. Zij brachten de nacht door in een kerk niet ver van het station.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde zijn landgenoten maandag in een videoboodschap voor zwaardere Russische aanvallen in het oosten van het land. "De komende week wordt niet minder belangrijk dan de afgelopen weken", zei hij.

Zelensky gaat uit van tienduizenden burgerslachtoffers

President Zelensky gaat ervan uit dat er tienduizenden mensen zijn gedood in Mariupol. In en rond de zuidelijke havenstad wordt al weken zwaar gevochten door Russische en Oekraïense militairen.

De toegang tot Mariupol is vooralsnog erg beperkt, wat het voor de Oekraïense regering en waarnemers van de Verenigde Naties moeilijk maakt om een goed beeld te krijgen van wat er in de stad is gebeurd. Het door Zelensky genoemde dodental is dus nog niet te verifiëren.