De Oekraïense president Zelensky waarschuwde zijn landgenoten in een videoboodschap dat er zwaardere Russische aanvallen in het oosten van het land staan te wachten. "De komende week wordt niet minder belangrijk dan de afgelopen weken", zei hij. "Russische troepen zullen overgaan tot grotere acties in het oosten. Ze kunnen meer raketten op ons afvuren en meer bommen laten vallen, maar wij bereiden ons voor. En we zullen reageren."

Zelensky gaf aan meer Oekraïners te willen voorzien van wapens en daarnaast zei hij "nog actiever te worden op het internationale toneel".

Verder had Zelensky geen goed woord over voor de Russische leiders. "Ze proberen de verantwoordelijkheid af te schuiven", zei hij. Hij noemde onder meer de moorden op burgers in Bucha en de raketaanval op het station van Kramatorsk. "Ze hebben het contact met de werkelijkheid verloren. Zelfs zo zeer, dat ze nu ons beschuldigen van dingen die het Russische leger overduidelijk heeft gedaan.

Kadyrov: 'Na Mariupol zullen we ook Kyiv innemen'

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov zei zondagnacht dat er niet alleen een Russisch offensief tegen de belegerde Oekraïense havenstad Mariupol gepland staat, maar dat er ook nieuwe aanvallen zullen komen op de hoofdstad Kyiv en andere steden in het land. Kadirov is een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

"Er zal een offensief komen, niet alleen tegen Mariupol, maar ook gericht op andere plaatsen, steden en dorpen", zei hij in een video die hij via Telegram verspreidde. "Luhansk en Donetsk zullen we als eerste volledig bevrijden. Daarna zullen we Kyiv en alle andere steden innemen."

Tsjetsjenië is een Russische deelrepubliek. Volgens Kadyrov zijn er momenteel Tsjetsjeense strijders in Oekraïne actief om de Russen bij te staan. Halverwege maart claimde hij ook zelf in het land te zijn.