De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer reist maandag naar Rusland om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten, meldt een Oostenrijkse regeringswoordvoerder. Nehammer wordt de eerste Europese leider die Poetin in Moskou bezoekt sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari.

Nehammer hoopt met zijn bezoek de dialoog tussen Rusland en Oekraïne te bevorderen. Zaterdag was de Oostenrijkse kanselier nog in Oekraïne voor een bezoek aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Nehammer zei zondag tegen verslaggevers dat hij van plan is "al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat maatregelen voor vrede worden genomen". De kanselier maakt zijn reis naar Moskou na overleg met Berlijn en Brussel. Zaterdag bracht hij Zelensky ervan op de hoogte.

De Oostenrijkse leider zei ook van plan te zijn om met Poetin te praten over de "oorlogsmisdaden" in Bucha, de voorstad van Kyiv die na een bloedbad onder burgers een internationaal symbool is geworden van Russische wreedheden in Oekraïne. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor de tientallen lijken die in Bucha op straat zijn gevonden.

Oostenrijk is lid van de Europese Unie, maar geen lid van de NAVO. Het land heeft de invasie van Oekraïne veroordeeld en zette deze week vier Russische diplomaten het land uit.