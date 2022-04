Vanwege tegenvallende resultaten van de Russische invasie van Oekraïne heeft Rusland generaal Alexander Dvornikov benoemd tot nieuwe militaire bevelhebber, meldt persbureau AP op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse regering. Dvornikov is volgens de Verenigde Staten berucht wegens wreedheden tegen de burgerbevolking in onder meer Syrië.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan bevestigde de nieuwe benoeming niet maar zei wel dat niets kan verhullen dat Rusland strategisch heeft gefaald in Oekraïne. "Deze generaal wordt niets meer of minder dan de zoveelste pleger van misdrijven en wreedheden tegen de Oekraïense bevolking", stelde Sullivan.

Dvornikov zit sinds 1982 in het Russische leger. Hij vocht tijdens de tweede oorlog in Tsjetsjenië. Na het vervullen van verschillende hoge functies kreeg de zestigjarige generaal in 2015 de leiding in Syrië om president Bashar Al Assad te steunen in diens strijd tegen de bevolking tijdens de burgeroorlog in het land. Hij ontving in 2016 een hoge militaire onderscheiding van de Russische president Vladimir Poetin.

