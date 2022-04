Russen en sympathisanten zijn in meerdere Duitse steden de straat op gegaan om te protesteren tegen zogenoemde Ruslandhaat. Critici en tegendemonstranten stellen dat ze vooral steun betuigen aan Rusland, dat oorlog voert tegen Oekraïne.

Russen in Duitsland zouden het slachtoffer zijn van discriminatie en pesterijen sinds de bloedige Russische invasie van Oekraïne, aldus de demonstranten. In Hannover reden de Russen in een konvooi auto's door de stad, in Frankfurt kregen ze daarentegen geen toestemming voor een autocolonne.

Critici noemen de betogingen vooral een steunbetuiging aan Rusland en het regime in Moskou. Er zijn veel Russische vlaggen te zien.

In Hannover verzamelden zich ongeveer zeshonderd pro-Russen, maar er was ook een tegendemonstratie met zevenhonderd deelnemers. In Frankfurt kwam het eveneens tot protesten. Een regionale minister verdedigde de vrijheid om te protesteren, maar waarschuwde voor "Russische oorlogspropaganda op Duitse straten".

Volgens de jongste cijfers van eind 2020 leven er 235.000 Russen in Duitsland en 135.000 Oekraïners. Sinds de Russische invasie zijn daar ongeveer 300.000 Oekraïense vluchtelingen bij gekomen.