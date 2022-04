Vanwege tegenvallende resultaten van de Russische invasie van Oekraïne heeft Rusland generaal Alexander Dvornikov benoemd tot nieuwe militaire bevelhebber. Het Rode Kruis slaagt er al vijf dagen niet in om de Oekraïense stad Mariupol te bereiken.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan bevestigde de benoeming van Dvornikov niet, maar zei wel dat niets kan verhullen dat Rusland strategisch heeft gefaald in Oekraïne.

"Deze generaal wordt niets meer of minder dan de zoveelste pleger van misdrijven en wreedheden tegen de Oekraïense bevolking", stelde Sullivan. Dvornikov is volgens de Verenigde Staten berucht wegens wreedheden tegen de burgerbevolking in onder meer Syrië.

Rode Kruis kan Mariupol niet bereiken

Hulporganisatie het Rode Kruis probeert al vijf dagen om de Oekraïense stad Mariupol te bereiken, maar is daar niet in geslaagd. Het is volgens het hoofd van het Internationale Rode Kruis veel te gevaarlijk om de door Russische troepen belegerde stad binnen te komen.

Vijf dagen lang probeerde een speciaal evacuatieteam van het Rode Kruis Mariupol te bereiken. Op 20 kilometer van de zuidelijke stad strandde het team. Het werd simpelweg te gevaarlijk om verder te gaan, zegt Pascal Hundt tegen Sky News.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Het Rode Kruis staat in contact met Russische en Oekraïense autoriteiten om evacuaties mogelijk te maken. Voorlopig zit daar nog geen schot in.

Rusland en Oekraïne zijn wel tot een akkoord gekomen over het openen van evacuatieroutes. Niet alleen zouden burgers zondag met eigen vervoer Mariupol kunnen verlaten, ook acht andere routes zouden open moeten zijn zodat burgers de door oorlog geteisterde gebieden kunnen ontvluchten.

Volgens Oekraïne wisten zaterdag 4.532 burgers via humanitaire corridors weg te komen, onder wie 192 mensen uit Mariupol. Rusland schendt de afspraken over humanitaire corridors regelmatig door aanvallen uit te voeren in de buurt van de routes, zegt Oekraïne.

48 gewonde Oekraïners aangekomen in Lviv

Zondagmiddag zijn 48 gewonde Oekraïners aangekomen in de west-Oekraïense stad Lviv, meldt het Oekraïense ICTV. Ze zijn vervoerd met speciaal aangepaste auto's.

Een aantal van de gewonden zit in een rolstoel. Anderen zouden granaatscherven van mijnen in hun lichaam hebben.

Oekraïne zegt 500 verdachten van ruim 5.600 oorlogsmisdaden te onderzoeken

Oekraïne zegt onderzoek te doen naar vijfhonderd mensen wegens mogelijke betrokkenheid bij ruim 5.600 vermeende Russische oorlogsmisdaden in het land. Onder de verdachten bevinden zich ook de Russische president Vladimir Poetin en andere Russische politici, zei de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova tegen Sky News.

Een van de zaken die Venediktova naar eigen zeggen onderzoekt, is de raketaanval vrijdag op het station van Kramatorsk. Daardoor kwamen meer dan vijftig mensen om het leven. Volgens Venediktova is er bewijs dat het station, dat vol evacués was, getroffen werd door een Russische raket.

Ze wees er ook op dat alleen in Kyiv al 1.222 burgers zijn omgekomen en dat in de al wekenlang belegerde stad Mariupol 90 procent van de infrastructuur is verwoest. De getallen zijn niet onafhankelijk geverifieerd. "Wat we op de grond zien in alle regio's van Oekraïne zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid", stelt Venediktova.

Giro555-actie voor Oekraïne op een na succesvolste ooit

De landelijke Giro555-actie Samen in actie voor Oekraïne is de op een na succesvolste actie ooit. Tot nu toe is 160,8 miljoen euro binnengekomen op de rekening van Giro555.

Precies een maand geleden meldde Giro555 nog dat de teller op 137,4 miljoen euro stond. Er komt dus nog steeds geld binnen, al is het niet meer zoveel als in de begindagen van de actie.

Betogingen in Duitse steden tegen 'Ruslandhaat' en discriminatie

Russen en sympathisanten zijn in meerdere Duitse steden de straat op gegaan om te protesteren tegen zogenoemde Ruslandhaat. Russen in Duitsland zouden sinds de invasie van Oekraïne het slachtoffer zijn van discriminatie en pesterijen, aldus de demonstranten.

Critici en tegendemonstranten stellen dat ze vooral steun betuigen aan Rusland. Er waren veel Russische vlaggen te zien.