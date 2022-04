Oekraïne zegt onderzoek te doen naar vijfhonderd mensen wegens mogelijke betrokkenheid bij ruim 5.600 vermeende Russische oorlogsmisdaden in het land. Onder de verdachten bevinden zich ook de Russische president Vladimir Poetin en andere Russische politici, zei de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova tegen Sky News.

"Vladimir Poetin is de grootste oorlogsmisdadiger van de 21e eeuw", stelt Venediktova. Als president geniet hij mogelijk immuniteit, maar die zal niet eeuwig duren, waarschuwde ze.

Een van de zaken die Venediktova naar eigen zeggen onderzoekt, is de raketaanval vrijdag op het station van Kramatorsk. Daardoor kwamen meer dan vijftig mensen om het leven. Volgens Venediktova is er bewijs dat het station, dat vol evacués was, getroffen werd door een Russische raket.

Ze wees er ook op dat alleen in Kyiv al 1.222 burgers zijn omgekomen en dat in de al wekenlang belegerde stad Mariupol 90 procent van de infrastructuur is verwoest. De getallen zijn niet onafhankelijk geverifieerd. "Wat we op de grond zien in alle regio's van Oekraïne zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid", stelt Venediktova.

10 Tientallen doden bij Russische raketaanval op station vol evacués

Oekraïne verzamelt informatie over vermeende oorlogsmisdaden op website

De Oekraïense regering spoort inwoners aan op een speciaal daarvoor gemaakte website informatie te verzamelen over vermeende oorlogsmisdaden die Rusland heeft begaan sinds de invasie van Oekraïne.

Oekraïners kunnen op de webpagina hun eigen waarnemingen plaatsen en bewijs zoals foto's of video's bijvoegen.

President Volodymyr Zelensky kondigde vorige week een "speciaal mechanisme" aan om oorlogsmisdadigers te vervolgen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet eveneens onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne.