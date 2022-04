Hulporganisatie het Rode Kruis probeert al vijf dagen om de Oekraïense stad Mariupol te bereiken, maar is daar niet in geslaagd. Het is volgens het hoofd van het Internationale Rode Kruis veel te gevaarlijk om de door Russische troepen belegerde stad binnen te komen.

Vijf dagen lang probeerde een speciaal evacuatieteam van het Rode Kruis Mariupol te bereiken. Op 20 kilometer van de zuidelijke stad strandde het team. Het werd simpelweg te gevaarlijk om verder te gaan, zegt Pascal Hundt tegen Sky News.

Het Rode Kruis staat in contact met Russische en Oekraïense autoriteiten om evacuaties mogelijk te maken. Voorlopig zit daar nog geen schot in.

Rusland en Oekraïne zijn wel tot een akkoord gekomen over het openen van evacuatieroutes. Niet alleen zouden burgers zondag met eigen vervoer Mariupol kunnen verlaten, ook acht andere routes zouden open moeten zijn zodat burgers de door oorlog geteisterde gebieden kunnen ontvluchten.

Volgens Oekraïne wisten zaterdag 4.532 burgers via humanitaire corridors weg te komen, onder wie 192 mensen uit Mariupol. Rusland schendt de afspraken over humanitaire corridors regelmatig door aanvallen uit te voeren in de buurt van de routes, zegt Oekraïne.