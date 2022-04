De landelijke Giro555-actie Samen in actie voor Oekraïne is de op een na succesvolste actie ooit. Tot nu toe is 160,8 miljoen euro binnengekomen op de rekening van Giro555.

Precies een maand geleden meldde Giro555 nog dat de teller op 137,4 miljoen euro stond. Er komt dus nog steeds geld binnen, al is het niet meer zoveel als in de begindagen van de actie. Maandag 7 maart organiseerde Giro555 een landelijke actiedag om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Die dag werd beëindigd met een tussenstand van ruim 106 miljoen euro. "We zijn ontzettend geraakt door de enorme geefbereidheid van Nederland. Iedereen wil helpen, of het nou schoolklassen, multinationals of sportverenigingen zijn. Dat is heel bijzonder om te zien", zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen van Giro555.

De Giro555-actie is nog niet zo succesvol als de actie die ooit het meeste opbracht: de inzameling voor slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 leverde liefst 208,3 miljoen euro op.

De donaties voor Oekraïne worden direct ingezet. Sinds het begin van de Russische invasie van het land zijn de elf hulporganisaties achter Giro555 bezig met hulpverlening aan de getroffen bevolking, meldt Giro555. "We zijn druk bezig met het bieden van levensreddende hulp die mogelijk is dankzij de bijdragen van de Nederlandse gevers."