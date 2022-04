De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi zegt zaterdag zwaar teleurgesteld en diepbedroefd te zijn door het gedrag van Vladimir Poetin. De tycoon was jarenlang goed bevriend met de Russische president, maar vindt dat deze in de ogen van de wereld de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de invasie van Oekraïne.

"Ik heb hem twintig jaar geleden leren kennen en hij leek me altijd een man van democratie en vrede. Wat verschrikkelijk jammer", zei Berlusconi tijdens een bijeenkomst van zijn conservatieve partij Forza Italia in Rome. Het is zijn eerste reactie in het openbaar sinds de Russische invasie op 24 februari en de oorlog die erop volgde.

De 85-jarige Berlusconi noemde Poetin in 2015 nog "ongetwijfeld de nummer één onder de wereldleiders" en omschreef hem als zijn "jongere broertje". De twee zochten elkaar in het verleden regelmatig op in Rusland en Italië en werden tijdens officiële bezoeken ginnegappend gefotografeerd.

"De aanval op Oekraïne in plaats van Rusland binnen Europa te brengen, heeft het land in de armen van China geslingerd. Wat jammer, wat doodzonde", aldus Berlusconi nu.