Tijdens een donorconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau is ruim 10 miljard euro toegezegd om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, zo meldde Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zaterdag. Brussel zelf draagt 1 miljard euro bij.

De bijeenkomst vormde het hoogtepunt van de inzamelingscampagne Stand up for Ukraine. Tientallen artiesten en beroemdheden sloten zich aan bij de actie. De organisatie was in handen van de Europese Commissie en Canada, in samenwerking met de organisatie Global Citizen.

Polen werd gekozen als locatie omdat het land het leeuwendeel van de miljoenen Oekraïners opvangt die de oorlog in hun land ontvluchten.