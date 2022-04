Uit vrees voor een groot Russisch offensief is de evacuatie van burgers uit het Oost-Oekraïense Kramatorsk zaterdag voortgezet. Rusland en Oekraïne bereikten ook een akkoord over tien andere evacuatieroutes. De Oekraïense regering spoort inwoners aan op een speciaal daarvoor gemaakte website informatie te verzamelen over vermeende oorlogsmisdaden die Rusland heeft begaan sinds de invasie van Oekraïne.

Bij een dodelijke raketaanval op het treinstation van Kramatorsk kwamen vrijdag ruim vijftig mensen om het leven. Het station blijft zaterdag nog gesloten. Daarom worden nu vooral busjes ingezet.

Oekraïne en Rusland bereikten ook een akkoord over tien andere evacuatieroutes voor burgers, die zaterdag open moeten gaan. Volgens de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk kunnen burgers uit onder meer Mariupol met eigen vervoer vluchten. Het is niet bekend waar de andere negen routes zijn.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Oekraïne start meldpunt voor vermeende oorlogsmisdaden

Oekraïners kunnen op een webpagina van de regering hun eigen waarnemingen van oorlogsmisdaden door Rusland plaatsen en bewijs zoals foto's of video's bijvoegen. Het vastleggen van het bewijs van deze wandaden moet ervoor zorgen dat de oorlogsmisdadigers niet aan hun straf ontkomen, zei minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba op Twitter.

Op de website zijn ooggetuigenverslagen en foto's te zien van moord, verkrachting en martelen van burgers door Russische militairen. Onder meer in Bucha, ten westen van de hoofdstad Kyiv, zijn veel burgers gevonden die zijn doodgeschoten door Russen.

EU-lidmaatschap ondanks handreiking Von der Leyen nog ver weg

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen beloofde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vrijdag dat Oekraïne versneld het proces ingaat om (wel of niet) toe te treden tot de Europese Unie. Toch blijft het onrealistisch dat het land op korte termijn onderdeel van de EU wordt, zegt hoogleraar EU-recht Fabian Amtenbrink tegen NU.nl.

"Dat is een proces dat in het gunstigste geval al gauw vijf à tien jaar duurt", aldus Amtenbrink. Bovendien is het uiteindelijk aan de 27 EU-lidstaten om unaniem te besluiten over een eventuele toelating van Oekraïne, en niet aan Von der Leyen en de Europese Commissie.

51 EU-baas belooft Oekraïne versneld proces toetreding EU

Ruim 10 miljard euro bijeen voor vluchtelingen Oekraïne

Internationaal is ruim 10 miljard euro toegezegd om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Het bedrag kwam bij elkaar op een donorconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau, meldde Von der Leyen. Brussel draagt zelf 1 miljard euro bij.

De bijeenkomst vormde het hoogtepunt van de inzamelingscampagne Stand up for Ukraine. Vele tientallen artiesten en beroemdheden hadden zich erbij aangesloten. Organisatoren waren de Europese Commissie en Canada, in samenwerking met de niet-regeringsorganisatie Global Citizen.

Polen werd gekozen als locatie omdat het land het leeuwendeel van de miljoenen Oekraïners opvangt die de oorlog in hun land ontvluchten.

Het aantal Oekraïners dat het Russische oorlogsgeweld is ontvlucht, nadert de 4,5 miljoen. Inmiddels zijn er ruim 4,4 miljoen naar het buitenland vertrokken sinds de Russische invasie op 24 februari, meldt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties in het jongste overzicht.

Aantal gevluchte Oekraïners nadert 4,5 miljoen

Europa heeft sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo'n stroom vluchtelingen gezien. Ongeveer 90 procent zijn vrouwen en kinderen. De Oekraïense autoriteiten verbieden ​​het vertrek van mannen die kunnen vechten. Ook ongeveer 210.000 niet-Oekraïners zijn het land ontvlucht.

De Verenigde Naties schatten het aantal binnenlandse ontheemden onlangs op 7,1 miljoen. In totaal hebben dus meer dan 11 miljoen mensen, ruim een kwart van de bevolking, hun huis moeten verlaten. Voor de oorlog werd Oekraïne bevolkt door meer dan 37 miljoen mensen in de door de regering in Kyiv gecontroleerde gebieden. Daarbij zijn de Krim, die in 2014 door Rusland werd geannexeerd, en de oostelijke gebieden, die in datzelfde jaar onder controle kwamen ​​van pro-Russische separatisten, dus niet meegeteld.

Hulporganisatie VluchtelingenWerk vindt dat Nederland het asielbeleid voor Russen moet verruimen. Niet langer moeten alleen prominente activisten en lhbtiq+'ers in aanmerking komen hier te blijven, maar ook 'gewone' Russen die zich uitspreken op sociale media of die niet als dienstplichtige in Oekraïne willen vechten.