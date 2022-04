Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, beloofde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vrijdag dat Oekraïne versneld het proces ingaat om (wel of niet) toe te treden tot de Europese Unie. Toch blijft het onrealistisch dat het land op korte termijn in de EU komt, zegt hoogleraar Recht van de Europese Unie Fabian Amtenbrink tegen NU.nl.

Von der Leyen gaf Zelensky een envelop met daarin een vragenlijst die het startpunt vormt voor de EU om te beslissen over het lidmaatschap. Als het aan haar ligt zal dat proces "niet zoals gewoonlijk een kwestie van jaren, maar een kwestie van weken" duren.

Volgens Amtenbrink was de envelop en de inhoud ervan symbolisch, maar is het signaal dat Von der Leyen hiermee wilde afgeven duidelijk: "Namelijk dat de EU wel degelijk stappen zet richting een Oekraïens lidmaatschap".

Dan nog moeten een heleboel stappen worden gezet voordat een land kan toetreden tot de EU. "Dat is een proces dat in het gunstigste geval al gauw vijf à tien jaar duurt", zegt Amtenbrink. Bovendien is het uiteindelijk aan de 27 EU-lidstaten om unaniem te besluiten over een eventuele toelating van Oekraïne en niet aan Von der Leyen en de Europese Commissie (EC).

Afsnijroute is mogelijk

Wat de EU volgens de hoogleraar wel relatief snel kan doen, is Oekraïne de status van kandidaat-lid geven. Zo'n kandidaat-status geeft niet automatisch recht op een uiteindelijk lidmaatschap, maar de EU kan hiermee politiek wel een sterk signaal afgeven.

Maar voordat de 27 EU-landen over een eventueel kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne gaan stemmen, is eerst een advies van de EC nodig. Ook dit proces duurt normaal gesproken anderhalf tot twee jaar, al wordt hiervoor in de EU-regels volgens Amtenbrink geen specifieke tijdsperiode genoemd.

De EU zou - als ze echt zou willen - er dus voor kunnen kiezen om het proces extreem in te korten. Dit zou dan een politieke keuze zijn, maar wel een die precedent (een eerder genomen besluit, waarop een andere partij zich later kan beroepen, red.) zal kunnen scheppen, stipt Amtenbrink aan.

Het is nog maar de vraag of de EU tot zo'n versnelde beoordeling overgaat. Want ondanks dat Von der Leyen het vrijdag tijdens de persconferentie met Zelensky had over "een proces van weken", was de verklaring van de voorzitter die de EC na afloop op haar website publiceerde al een stuk genuanceerder. Hierin wordt de overhandiging van de envelop omschreven als "de basis voor onze discussie in de komende maanden".

Oekraïne moet stabiele democratie hebben

Mocht Oekraïne uiteindelijk de status van kandidaat-lidstaat bereikt hebben, is de volgende stap een volwaardig EU-lidmaatschap. Daarvoor moet het land aan een hele lijst toelatingseisen voldoen. Zo moet het land bijvoorbeeld een stabiele democratie hebben, een functionerende markteconomie en een rechtsstaat die de mensenrechten beschermt. Daarnaast moet een land zijn wetten aanpassen aan alle EU-standaarden zoals wij die ook in Nederland kennen.

Daarmee is het nog niet klaar. Als de hele procedure doorlopen is en de EC nogmaals een positief advies over een land heeft gegeven, moeten volgens artikel 49 van het EU-verdrag alle 27 lidstaten de toetreding nog unaniem goedkeuren. Daarna moet het Europees Parlement hetzelfde doen en vervolgens moeten alle landen het toetredingsverdrag ook nog ratificeren (bekrachtigen). Oftewel: "Een enorm langdurig en moeilijk proces", aldus Amtenbrink.