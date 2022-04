Uit vrees voor een groot Russisch offensief is de evacuatie van burgers uit het Oost-Oekraïense Kramatorsk zaterdag voortgezet. Een dag eerder kwamen ruim vijftig mensen om het leven bij een dodelijke raketaanval op het treinstation van de stad.

Het station blijft nog gesloten. Daarom worden nu vooral busjes ingezet.

Onder de evacués zijn tientallen overlevenden van de aanval. Zij brachten de nacht door in een kerk niet ver van het station.

Volgens de laatste cijfers van de regionale autoriteiten werden 52 mensen gedood en raakten 109 personen gewond bij het bombardement van het drukke station. Dat is het belangrijkste evacuatieknooppunt in dat deel van de regio Donetsbekken, die onder Oekraïense controle is.

Volgens Oekraïne zat Rusland achter de raketbeschieting. Moskou ontkent.