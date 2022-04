Het luxejacht Aquamarine van Roman Abramovich ligt momenteel in Nederland voor onderhoud, meldt de Britse krant The Guardian. Op de dag van de Russische invasie van Oekraïne droeg de Russische oligarch het eigendom van het schip over aan een bevriende Rus. Dat zou vooral zijn gedaan om sancties te ontlopen. Het schip behoort niet tot de jachten die eerder deze week door Nederland aan de ketting zijn gelegd.

Het 50 meter lange jacht werd vorig jaar opgeleverd door jachtbouwer Heesen en ligt nu bij een werf in Vlissingen. De waarde van het jacht wordt geschat op zo'n 37 miljoen dollar.

De Aquamarine is sinds 24 maart eigendom van het bedrijf MHC Jersey, dat eigendom is van David Davidovich. Hij is een zakenman met nauwe banden met Abramovich, die het jacht tot die datum via een bedrijf in zijn bezit had. Davidovich is ook de eigenaar van Norma Investments, een investeringsmaatschappij die ook in handen was van Abramovich.

The Guardian meldt dat de werf op 10 maart is gestopt met het werk aan het jacht. Dat was de dag dat het Verenigd Koninkrijk Abramovich op de sanctielijst zette. Alleen de scheepsbemanning voert nog werkzaamheden uit aan boord van het schip.

De Aquamarine is het vijfde jacht waarvan recent duidelijk is geworden dat het aan Abramovich toebehoort. Twee megajachten van de voormalige Chelsea-eigenaar weken uit naar Turkije om Europese sancties te ontlopen. Twee kleinere jachten liggen voor anker bij het Caribische eiland Antigua.