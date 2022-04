De Oekraïense regering roept buitenlandse bondgenoten op meer wapens te leveren en strengere sancties in te stellen tegen Rusland vanwege de raketaanval op een treinstation in Kramatorsk. Volgens gouverneur Pavlo Kyrylenko zijn vrijdag door die aanval in de oostelijke regio Donetsk zeker 52 mensen omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen die de stad probeerden te verlaten.

Oekraïne zegt dat het Russische leger achter de raketaanval zit, maar Moskou ontkent met klem verantwoordelijk te zijn. Volgens president Volodymyr Zelensky nam Rusland met de raketaanval bewust een burgerdoelwit onder vuur. Dat zei hij vrijdagavond in een videoboodschap. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben de aanval scherp veroordeeld.

Volgens de burgemeester van Kramatorsk waren er op het moment van de inslag zo'n 4000 mensen op de been bij het treinstation. Van hieruit proberen veel inwoners het geweld in de regio te ontvluchten. De stad geldt als een van de belangrijkste evacuatiepunten in Oost-Oekraïne.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Roep om embargo op Russische energiebronnen

"Wij verwachten een sterke wereldwijde reactie op deze oorlogsmisdaad", zei Zelensky. "Elke vertraging in het leveren van wapens aan Oekraïne, elke weigering, kan alleen betekenen dat de politici in kwestie het Russische leiderschap meer willen helpen dan ons."

Zelensky roept onder meer op tot een embargo op Russische energiebronnen en hij wil dat alle banken uit het land afgesneden worden van internationale betalingssystemen.