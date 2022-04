"Hier is het onvoorstelbare gebeurd", zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, vrijdag tijdens een bezoek aan Bucha. In die plaats werden eerder deze week tientallen vermoorde burgers aangetroffen. Het bezoek werd echter overschaduwd door een raketaanval op het treinstation van Kramatorsk, waarbij zeker vijftig doden en tientallen gewonden vielen.

Von der Leyen was samen met EU-buitenlandchef Josep Borrell in Oekraïne voor een bezoek aan president Volodymyr Zelensky, als ook aan Bucha. Het bloedbad daar leidde wereldwijd tot veel verontwaardiging. Volgens de president is de situatie in het naburige Borodyanka echter nog "aanzienlijk erger". Een paar uur later werd Oekraïne opgeschrikt door een raketaanval op het treinstation van de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk.

Op het moment van de aanval waren er mogelijk zo'n vierduizend burgers op het station om geëvacueerd te worden. Halverwege de middag was het dodental opgelopen tot vijftig, het aantal gewonden tot bijna negentig. De "zoveelste wandaad" van het Russische leger, zei de Amerikaanse ambassade in Oekraïne.

Steeds meer meldingen van Russische wandaden

Vanuit de Noord-Oekraïense plaatsen waar het Russische leger zich heeft teruggetrokken, worden steeds meer slachtoffers gemeld door de Oekraïense autoriteiten. Zo zegt de burgemeester van Chernihiv dat sinds het begin van de oorlog naar schatting zevenhonderd mensen in zijn stad zijn omgekomen.

Het zijn zowel burgers als militairen, zegt burgemeester Vladislav Atrosjenko. Volgens hem is ongeveer twee derde van de oorspronkelijke 300.000 inwoners uit de stad gevlucht. Hij meldde eerder dat de stad voor 70 procent is verwoest.

Ook in de kleine Oekraïense plaats Yahidne, net ver bij Chernihiv vandaan, heeft het Russische leger mensonterende daden gepleegd, meldde BBC News op basis van verklaringen van getuigen.

In Makariv dat ook ten westen van Kyiv ligt, zijn volgens burgemeester Vadim Tokar 132 Oekraïners dood teruggevonden. Ook is zeker 40 procent van het dorp verwoest, bericht de Kyiv Post op Twitter.

Niet alleen in Bucha zouden de Russen wandaden hebben begaan, maar ook daar buiten Niet alleen in Bucha zouden de Russen wandaden hebben begaan, maar ook daar buiten Foto: Getty Images

EU-baas belooft Oekraïne versneld proces rond toetreding

De troost die Von der Leyen kon bieden, was een versneld proces rond toetreding tot de EU. Tijdens haar ontmoeting met Zelensky overhandigde ze een vragenlijst die het startpunt vormt voor de EU om te beslissen over het lidmaatschap.

"Het zal niet zoals gewoonlijk een kwestie van jaren zijn om deze mening te vormen, maar een kwestie van weken." Zelensky, die zaterdag bezoek krijgt van de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer, zei dat hij binnen een week met de antwoorden komt.

Von der Leyen onderstreepte daarnaast het belang van de strafmaatregelen vanwege de Russische invasie: "Rusland zal in economisch, financieel en technologisch verval raken, terwijl Oekraïne op weg is naar de Europese toekomst, dit is wat ik zie." Het is overigens niet aan Von der Leyen om een besluit over toetreding te nemen. Daarover hebben de EU-lidstaten het laatste woord.

In diezelfde EU-lidstaten is bovendien al voor 30 miljard euro aan Russische boten, panden, helikopters en anderen bezittingen geconfisqueerd, meldde de Europese Commissie eerder op vrijdag. De cijfers zijn nog niet volledig, want nog niet alle lidstaten hebben gemeld welke bezittingen ze in beslag hebben genomen en hoeveel die waard zijn, maar van meer dan helft van de landen zijn de cijfers al binnen. Inmiddels staan ook de dochters van Poetin, Ekaterina Tikhonova en Maria Vorontsova, op de Europese sanctielijst.

Voor honderden miljoenen aan wapens voor Oekraïne

Oekraïne staat intussen meer leed te wachten, vooral nu de Russen hun offensief opvoeren in de regio Donetsk, waar ook de raketaanval op het treinstation plaatsvond. De VS heeft bovendien aanwijzingen dat de Russen reservisten hebben opgeroepen en zeker nog 60,000 nieuwe reservisten willen aantrekken, aldus een hooggeplaatste defensiefunctionaris vrijdag.

Oekraïne kan mogelijk voor 500 miljoen euro aan Europees geld tegemoetzien voor wapens, zei een Europese topdiplomaat tijdens het bezoek van Von der Leyen aan Zelensky. De Britse premier Boris Johnson beloofde vrijdag een bedrag van 100 miljoen pond (119 miljoen euro) aan militaire steun, waaronder luchtafweer- en antitankraketten.

Om Oekraïne te steunen in de strijd tegen Rusland, heeft Slowakije een S-300-luchtafweersysteem aan zijn buurland gegeven. Het gaat om een batterij met luchtdoelraketten van Russische makelij.

De VS doet al langere tijd pogingen om landen met S-300-luchtafweersystemen ervan te overtuigen deze af te staan aan Oekraïne. Met de stap van Slowakije wordt er voor het eerst formeel gehoor aan gegeven. Ter vervanging van het S-300-luchtafweersysteem krijgt Slowakije van Nederland en Duitsland het Patriot-systeem.