Oekraïne mag sneller toetreden tot de Europese Unie dan gebruikelijk. Dat heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, vrijdag beloofd aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Bij een bezoek aan de president zei ze dat het vormen van een mening over toetreding van Oekraïne een proces van weken zal zijn, terwijl dit normaal gesproken jaren kan duren.

Von der Leyen overhandigde Zelensky een vragenlijst die het startpunt vormt voor de EU om te beslissen over het lidmaatschap. Het is uiteindelijk aan de 27 lidstaten om te beslissen over een eventuele toelating van Oekraïne. Daarover moeten alle landen het eens zijn.

Zelensky zei dat hij binnen een week met de antwoorden komt. Hij riep ook op tot veel meer sancties tegen Rusland, om het regime in Moskou te bewegen de aanvallen op Oekraïne te stoppen.

Von der Leyen onderstreepte het belang van de sancties. "Rusland zal in economisch, financieel en technologisch verval raken, terwijl Oekraïne op weg is naar de Europese toekomst, dit is wat ik zie."

Eind februari sprak Ursula von der Leyen zich al uit voor toetreden van Oekraïne tot de Europese Unie. Haar woorden waren opvallend, omdat Oekraïne voor de Russische invasie nog niet eens kandidaat-lidstaat was. Het Oekraïense parlement liet de wens om lid van de EU te worden begin 2019 opnemen in de grondwet. Het land had als doel om in 2024 een formeel verzoek tot lidmaatschap aan te vragen. In 2030 had het dan daadwerkelijk toe willen treden.