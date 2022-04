Om Oekraïne te steunen in de strijd tegen Rusland, heeft Slowakije een S-300-luchtafweersysteem aan zijn buurland gegeven. Het gaat om een batterij met luchtdoelraketten van Russische makelij. De Slowaakse regering handelt op verzoek van de Oekraïense regering, aldus de Slowaakse premier.

Het gaat om een enkel S-300-luchtafweersysteem met vier lanceerbuizen. Hoeveel raketten geleverd zijn, is niet bekendgemaakt. Slowakije zou nog zeker 45 raketten in zijn bezit hebben gehad. Het luchtverdedigingssysteem kan vliegtuigen en raketten uit de lucht schieten.

Oekraïne wil voorkomen dat de Russen de macht over het luchtruim krijgen, want dan zouden ze veel makkelijker kunnen oprukken.

Het was al even bekend dat Slowakije zijn Russische S-300-luchtafweersysteem zou afstaan. In maart deden de eerste onbevestigde berichten daarover al de ronde. De VS doet al langere tijd pogingen om landen met S-300-luchtafweersystemen ervan te overtuigen deze af te staan aan Oekraïne. Met de stap van Slowakije wordt er voor het eerst formeel gehoor aan gegeven. Ook andere lidstaten van het westerse NAVO-bondgenootschap maken gebruik van het systeem, waaronder Bulgarije en Griekenland.

"Het gaat telkens over het instellen van een vliegverbod boven Oekraïne. Dat kan het land zelf bewerkstelligen als we het van de benodigde wapens en apparatuur voorzien", zei Michael McCaul, het Republikeinse lid van de buitenlandcommissie van het Huis van Afgevaardigden, vorig maand.

Nederlandse Patriots gaan naar Slowakije

Ter vervanging van het S-300-luchtafweersysteem krijgt Slowakije van Nederland en Duitsland het Patriot-systeem. Nederland, Duitsland, Griekenland en Spanje beschikken als enige Europese landen over zogeheten nichecapaciteit. Dat betekent dat ons land een batterij van het Patriot-luchtverdedigingssysteem aanhoudt als reserve.

"Het kabinet acht het van groot belang een actieve militaire bijdrage te leveren aan de versterking van de afschrikking en verdediging van het NAVO-bondgenootschap", schreef minister van Defensie Kajsa Ollongren vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer.

Medio april moeten de Patriots in Slowakije operationeel zijn. Het luchtverdedigingssysteem zal maximaal een half jaar in het land gebruikt worden.