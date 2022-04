Hulporganisatie VluchtelingenWerk vindt dat Nederland het asielbeleid voor Russen moet verruimen. Niet langer moeten alleen prominente activisten en lhbtiq+'ers in aanmerking komen hier te blijven, maar ook 'gewone' Russen die zich uitspreken op sociale media of die niet als dienstplichtige in Oekraïne willen vechten. De afgelopen weken kwamen dagelijks jonge Russen aan op Schiphol. NU.nl sprak met twee van hen.

"Ik ben fel tegen alles wat het Kremlin doet, het is gewoon onacceptabel wat er gebeurt", zegt Tatiana (33) uit Moskou. De Russische ging eind februari in Nederland bij een vriendin op bezoek. Maar na de Russische inval van Oekraïne besloot ze niet meer terug te keren naar haar vaderland. Onlangs is ze een asielprocedure gestart.

Tatiana uitte de afgelopen tijd haar frustraties op Instagram. "Fuck war", schreef ze onder meer. Even later dreigde iemand in een privébericht om naar de Russische politie te stappen. "Dat was heel eng, want de situatie in Rusland is op dit moment net zoals in het boek 1984 van George Orwell: Big Brother is watching you."

Tatiana is geen doorgewinterde activist en is vooral actief op sociale media. Wel demonstreerde ze in 2014 tegen de annexatie van de Krim door Rusland. "Toen had ik nog het gevoel te kunnen zeggen wat ik vind. Nu kan dat niet meer, ik ben bang voor de politie."

'Vrees die Russen hebben is terecht'

Voor 'gewone' Russen als Tatiana is het niet eenvoudig om in Nederland asiel te krijgen. Een keertje meedoen aan een demonstratie en wat berichten posten op Instagram is niet voldoende. Leden van de lhbtiq+-gemeenschap en prominente activisten die moeten vrezen voor vervolging maken wel kans op politiek asiel, zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk tegen NU.nl. Gezien de huidige situatie in Rusland noemde de organisatie dat beleid vorige week "achterhaald".

VluchtelingenWerk riep het kabinet op de regels te versoepelen. "De vrees die Russen hebben die nu aankomen, is terecht", zegt de woordvoerder. "We roepen de Nederlandse regering op de asielregels voor Russen te versoepelen en dienstplichtige mannen de kans te geven voorlopig in Nederland te blijven." Tot nu toe is er geen reactie gekomen uit politiek Den Haag.

Jonge mannen ontvluchten Rusland omdat ze niet willen meevechten

Boris is een van de jongemannen die, samen met zijn kat, Rusland ontvluchtte uit angst als dienstplichtige naar Oekraïne te worden gestuurd. Ook hij startte onlangs een asielprocedure. In Rusland geldt de dienstplicht van 18 tot 27 jaar, maar de angst bestaat dat deze wordt verruimd.

Zijn Russische moeder woont met haar echtgenoot in Nederland en heeft een verblijfsvergunning. Boris heeft op Facebook zonder terughoudendheid zijn sympathie uitgesproken voor de Oekraïense bevolking en keerde zich tegen de Russische president Vladimir Poetin en de oorlog. Begin maart voerde het Kremlin een wet in op grond waarvan burgers vijftien jaar celstraf boven het hoofd hangt als ze "valse informatie" verspreiden over de oorlog.

In 2015 lukte het Boris niet om een verblijfstatus te bemachtigen. Hij procedeerde tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), maar werd steeds afgewezen. "Als we zo graag een gezin wilden vormen, moesten we maar in Rusland gaan wonen, kregen we te horen", zegt zijn stiefvader. "Nu de situatie zo is veranderd, hoop ik dat hij in Nederland kan blijven."

IND houdt rekening met omstandigheden

Een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat in een reactie weten dat de situatie in Rusland wordt gevolgd. Er zijn nog geen plannen om het asielbeleid aan te passen of een vertrekmoratorium in te voeren. Dat laatste zou Russen de mogelijkheid geven voor een bepaalde tijd in Nederland te blijven, zoals ook voor Afghanen geldt.

Wel wordt in individuele zaken rekening gehouden met de veranderde omstandigheden in Rusland. "We zijn ons bewust van de potentiële risico's voor de betrokkenen", aldus de woordvoerder.

Tatiana en Boris zijn gefingeerde namen. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.