Zeker vijftig mensen zijn door de raketaanval op het treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk om het leven gekomen. Onder de doden zijn vijf kinderen, meldt de gouverneur van Donetsk, Pavlo Kyrylenko, in een nieuwe update over het aantal slachtoffers. Veel van de zeker 87 mensen die vrijdag gewond zijn geraakt, verkeren in kritieke toestand. Op het moment van de aanval waren er volgens Kyrylenko duizenden mensen op het station.

Volgens lokale autoriteiten heeft een van de raketten een wachtruimte geraakt. Daarbij zouden de meeste mensen zijn omgekomen of zwaargewond zijn geraakt.

Oleksandr Honcharenko, de burgemeester Kramatorsk, sprak eerder op vrijdag ook al over duizenden burgers op het station. Het gaat volgens hem om overwegend vrouwen, kinderen en ouderen. Schattingen van ooggetuigen die BBC News heeft gesproken, lopen uiteen van duizend tot vierduizend burgers.

Hulpverlener telde vijf tot tien knallen

Diezelfde ooggetuigen spreken volgens BBC News over meerdere explosies. Een hulpverlener telde tussen de vijf en tien knallen. Dat doet vermoeden dat de twee afgevuurde raketten zogeheten clusterbommen waren. Kyrylenko beschuldigde de Russen er vrijdagochtend al van dat ze raketten met clustermunitie hebben gebruikt.

De EU en de VS hebben met afschuw gereageerd op de aanval. Charles Michel, de voorzitter van de raad van regeringsleiders van de Europese Unie, noemde de raketaanval "weerzinwekkend". EU-buitenlandchef Josep Borrell ziet daarin een doelbewuste poging van de Russen om vluchtroutes voor Oekraïners af te snijden. Het Witte Huis noemt de beelden vanuit Kramatorsk verschrikkelijk. De Amerikaanse ambassade in Oekraïne spreekt van de "zoveelste wandaad" van het Russische leger.

Premier Mark Rutte zei na de ministerraad dat de aanval laat zien "tot welke cynische daden de Russen bereid zijn te gaan". Hij wees erop dat een dag eerder nog beelden naar buiten waren gekomen dat zich op het station duizenden mensen hadden verzameld om de stad te ontvluchten. "Het is verschrikkelijk. Ik ben er kapot van", aldus premier.

Rusland ontkent bij monde van het ministerie van Buitenlandse Zaken elke betrokkenheid bij de raketaanval.