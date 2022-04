Na drie weken Nederland is de Groninger Kees Huizinga weer thuis op zijn boerenbedrijf in Oekraïne. Ondanks de oorlog in het land moet er dringend gezaaid worden.

Dit is aflevering 6 van de serie: 'Bericht uit'. Hiervoor brengen we regelmatig een persoonlijk verhaal van Nederlanders in Oekraïne. Telkens komt het verhaal uit een andere stad. Deze keer: Kees in Uman.

Abonneer je op onze tag Bericht uit Volgen En ontvang een melding als we weer een persoonlijk verhaal uit Oekraïne brengen

NU.nl spreekt Kees (47) woensdag telefonisch. Die ochtend nog woonde hij de begrafenis van de 31-jarige Petro bij, de Oekraïense eigenaar van het land dat Kees al meer dan twintig jaar huurt. Petro diende in het Oekraïense leger en overleed op 14 maart in de buurt van Kyiv.

Kees is sinds een paar dagen thuis op zijn boerenbedrijf. Vorige week woensdag arriveerde hij in Uman, ten zuiden van Kyiv. Zijn boerderij is maar liefst 15.000 hectare groot en telt honderden werknemers. Aan het begin van de oorlog besloot zijn vrouw met hun twee dochters naar Nederland te vluchten, een week later volgde Kees op aandringen van de Oekraïense landbouwvereniging. "Onveilig was het hier niet, en ik wilde eigenlijk ook niet weg, maar ze vroegen mij de boodschap van onze boeren over te brengen in West-Europa."

Graantekorten tot aan Bangladesh en Egypte

Die boodschap is helder: er moet meer gebeuren om Rusland te stoppen in Oekraïne, anders volgt een mondiaal voedselprobleem. Kees: "Als we niet kunnen zaaien, komen er gigantische graantekorten, niet alleen in Oekraïne en Europa. Het wordt vooral gevoeld in landen als Bangladesh en Egypte."

Namens de vakbond van Oekraïense boeren sprak de Groninger tijdens zijn verblijf in Nederland met internationale media als BBC News, Financial Times en The Guardian, met Nederlandse media en ook met minister Wopke Hoekstra, Frans Timmermans en het Europees Parlement.

Een maand later is hij weer thuis op de boerderij. Twijfelen om terug te keren deed hij nauwelijks, hoewel hij de veiligheidssituatie in zijn regio nauwlettend in de gaten hield. "Ons bedrijf, ons leven: alles is hier. Alle collega's zijn ook afhankelijk van ons, die laat je niet zomaar achter."

Door de oorlog ontbreken 28 jongemannen die normaal voor het bedrijf werken. Ze moesten het leger in. "Het is onvoorstelbaar wat zij meemaken", zegt Kees, verwijzend naar onder anderen zijn werknemers die bij Bucha gestationeerd waren. "Met één van hen kunnen we geen contact krijgen, we maken ons erge zorgen."

De tarwe en gerst moesten gezaaid worden

De hoofdreden voor Kees om terug te keren naar Oekraïne: het is zaaitijd. Dat zaaien gebeurde meteen deze week: eerst gingen zomertarwe en gerst de grond in. Later, als de grond minder koud is, zullen zonnebloemen en mais volgen.

Voor collega-agrariërs en hemzelf is het op dit moment continu improviseren, merkt Kees. Zo moet er toestemming gevraagd worden aan de burgemeester en het leger om met de trekker het land op te gaan. Ook moeten boeren die nog aan het werk zijn het doen met veel minder diesel door de brandstoftekorten: "Vroeger kregen we twee volle tankwagens in één keer, nu worden die verdeeld over meerdere boeren in de omgeving, zodat iedereen aan het werk kan blijven."

45 Nederlandse boer Kees Huizinga zaait tarwe in Oekraïne

Begin juli gaat Kees oogsten. Normaal gesproken wordt drie kwart van de oogst geëxporteerd naar het buitenland. Maar zoals het er nu uitziet, blijft de oogst in het land, omdat de havens van Odesa niet functioneren door de oorlog. "Het graan blijft nu hier, waardoor we zelf in ieder geval geen honger zullen lijden", zegt Kees. "Maar met alleen graan kan ik mijn werknemers niet betalen."

Kees probeert ondanks het aanhoudende geweld hoop te houden en door te gaan met zijn werk. "Je kunt niet zomaar de handdoek in de ring gooien en stoppen met dit werk. Ik wil ook naar de Oekraïners uitdragen dat het goed komt, want daar geloof ik nog steeds in", zegt hij. "Maar daarvoor moet het Westen harder ingrijpen. De gaskraan moet dicht. Dat is een kleine stap vergeleken met het lijden van de Oekraïners en de mensen die straks wereldwijd honger zullen hebben."