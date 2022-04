Oekraïense politieagenten inspecteren de resten van een Russische raket die in de buurt van het station is neergekomen. Op de zijkant van de raketaandrijving staat in witte letters in het Russisch "voor onze kinderen" geschreven.

