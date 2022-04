Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer: hoe zou een veiligheidsgarantie voor Oekraïne in een vredesakkoord met Rusland eruitzien?

Een vredesovereenkomst met Rusland kan alleen tot stand komen als andere landen er een veiligheidsgarantie tegenover stellen, vindt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat is de minimumprijs die de internationale gemeenschap zal moeten betalen voor neutraliteit, oftewel de bereidheid van Oekraïne om af te zien van een NAVO-lidmaatschap.

Want dat is weer wat Rusland zal eisen. Dat deed het trouwens al jaren, zoals in december vorig jaar, toen het die eis verpakte in een pakket dat neerkwam op een soort striptease van de hele oostelijke NAVO. Dat was voor het westerse bondgenootschap natuurlijk onacceptabel. Het heeft de NAVO en niet-lidstaten Zweden en Finland trouwens eerder verenigd dan bang gemaakt voor de Russische president Vladimir Poetin.

Hoe zou zo'n veiligheidsgarantie voor Oekraïne eruit kunnen zien? Theoretisch geneuzel misschien, want als Rusland er na het mislukken van de blitzkrieg ook niet in slaagt Oost-Oekraïne definitief te onderwerpen, gaan die onderhandelingen anders verlopen.

Kort en goed: zo'n veiligheidsgarantie zal méér moeten zijn dan het zogenoemde Memorandum van Boedapest en minder dan de beroemde artikel 5-garantie uit het NAVO-verdrag.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Artikel 5 is nogal vrijblijvend

Het Memorandum van Boedapest uit 1994 stelde dat Oekraïne in ruil voor het inleveren van al zijn kernwapens (het land was in de Sovjettijd een van 's werelds grootste atoommachten, ook al lagen de 'wachtwoorden' in Moskou) erkenning kreeg van zijn territoriale integriteit. Dat wil zeggen: de deelnemende grootmachten erkenden de Oekraïense grenzen zoals ze op dat moment waren.

Maar dat was een politieke verklaring, geen verdragsrechtelijke plicht. Zeker de Verenigde Staten dachten dat een echt verdrag een kansloze zaak zou zijn in hun Senaat. Als een militaire bijstandsverplichting is het memorandum nooit gezien: wanneer er problemen waren, verplichtte het Memorandum van Boedapest eigenlijk alleen tot maatregelen en overleg. Na de Russische annexatie van de Krim in 2014 was het helemaal een dode letter.

Artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag van de NAVO belooft meer. Het stelt dat een aanval op één lidstaat zal worden beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Maar een lidmaatschap krijgt Oekraïne dus niet. Nog los daarvan is die garantie boterzacht, want het artikel verplicht elk lid tot hulp aan het slachtofferland "as it deems necessary" (zoals nodig wordt geacht), dus niet per se in de vorm van militaire actie. Nogal vrijblijvend dus. In zekere zin passen de huidige wapenleveranties aan Oekraïne al goed in die definitie.

157 Hoe realistisch zijn de vier verzoeken van Zelensky?

Geen Amerikaans probleem

Ik doe er nog de voorspelling bij dat de VS voor Oekraïne nooit verder zal gaan dan die vorm van hulp. Toen de Amerikaanse president Joe Biden op 8 december voor het eerst zei dat zijn soldaten niet in Oekraïne zouden vechten, wisten Zelensky en Poetin genoeg. En anders konden ze teruggrijpen op een 'dreigingstopvijf' van de toenmalige president Barack Obama en Biden uit 2014 (na de annexatie van de Krim!), waarin Ruslands eis jegens Oekraïne niet als een Amerikaans probleem werd betiteld.

Als Oekraïne lid zou worden van de EU, zou het artikel 42-7 van het EU-verdrag van Lissabon kunnen aanspreken. Dat gaat eigenlijk veel verder, want het verplicht EU-leden tot militaire bijstand "by all the means in their power" (met elk middel waarover zij beschikken). Dus ook via militaire actie. Maar omdat de VS en het VK geen lid van de EU zijn, en artikel 42-7 verder ook niet erg serieus wordt genomen, zou Zelensky daar niet zoveel aan hebben.

Lastig punt is natuurlijk dat Oekraïne weet dat Rusland naast de deur ligt en het gevaar daarvandaan komt, niet van een NAVO- of EU-land. Een spijkerharde garantie van Moskou is - na de acties van Poetin - moeilijk voorstelbaar. Een opgekalefaterde versie van het Memorandum van Boedapest is dus de enige uitweg. Maar dat wordt dan wel een heel lange weg.