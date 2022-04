In de kleine Oekraïense plaats Yahidne, vlak bij de noordelijke stad Chernihiv, heeft het Russische leger mensonterende daden gepleegd. Dat meldt BBC News op basis van verklaringen van getuigen. Ondertussen hebben de Russen het noorden van Oekraïne verlaten, meldt het Britse ministerie van Defensie.

Yahidne werd bijna een maand lang door de Russen bezet. Toen ze de plaats begin maart binnenvielen, brachten ze mannen, vrouwen en kinderen onder schot naar de kelder van een lokale school. Daar zaten 130 mensen wekenlang opeengepropt vast in een ruimte van ongeveer 65 vierkante meter.

Er zouden in de kelder tussen de veertig en vijftig kinderen aanwezig zijn, onder wie enkele baby's. De jongste zou niet veel ouder dan twee maanden zijn.

Getuigen vertellen verder over de slechte ventilatie, stank en constante angst voor beschietingen. Ook kwamen er twaalf mensen om het leven in de kelder, vertelt een van de gevangenen aan BBC News . De meeste slachtoffers waren ouderen. Het is niet precies duidelijk waaraan zij zijn overleden, maar volgens de zestigjarige getuige zijn ze gestikt.

Het duurde soms uren voordat de lijken konden worden weggebracht. De Russen lieten dat maar zelden toe en bovendien was het vanwege de beschietingen en bombardementen bovengronds gevaarlijk om de kelder te verlaten.

De zestigjarige getuige vertelt aan BBC News dat hij zichzelf met een sjaal vastknoopte aan de muur, zodat hij niet zou omvallen tijdens het slapen. Doordat hij ongeveer 50 centimeter ruimte had, moest hij wekenlang staand slapen.

Russen volledig teruggetrokken uit noorden van Oekraïne

De Russen namen vlak na de inval in Oekraïne eind februari gemakkelijk kleine voorsteden als Yahidne in. Daardoor werd de grote stad Chernihiv, met zo'n 300.000 inwoners, binnen de kortste keren omsingeld en afgesloten van de rest van het land. Op die manier hoopten ze Chernihiv te kunnen verzwakken en vervolgens in te nemen.

Vrijdag meldt het Britse ministerie van Defensie dat de Russen inmiddels het noorden van Oekraïne volledig hebben verlaten. De teruggetrokken troepen zijn nu in Belarus en Rusland. Een groot deel zal waarschijnlijk worden ingezet voor de strijd in het oosten van Oekraïne.

De Russen verlieten op 3 april ook Yahidne. De meeste mensen die in de kelder gevangen zaten, zijn inmiddels vrij en geëvacueerd naar omliggende gebieden. Het is het Russische leger niet gelukt om Chernihiv in te nemen.