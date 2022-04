De Oekraïense president Zelensky waarschuwde donderdagavond dat de situatie in het stadje Borodyanka nog "aanzienlijk erger" is dan in het naburige Bucha. In Borodyanka heeft de invasiemacht mogelijk nog gruwelijker huisgehouden.

Borodyanka ligt zo'n 25 kilometer ten noordwesten van Bucha. Uit de stad komen vergelijkbare geluiden als onlangs uit Bucha. "Het is daar nog veel erger", zei Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. "Er zijn nog meer slachtoffers van de Russische bezetters." Zelensky liet geen bewijs zien voor zijn uitspraken.

De Oekraïense procureur-generaal Irina Venediktova meldde dat onder de puinhopen van twee gebombardeerde wooncomplexen 26 lichamen zijn geborgen. Ze vermoedt dat er nog veel meer slachtoffers zijn te betreuren gezien de luchtaanvallen. Eerder in de week sprak ze al over "honderden".

De moord op burgers en de op straat achtergelaten lijken in Bucha zorgden voor afschuw in de wereld. Het sterke vermoeden van oorlogsmisdaden door de Russische troepen leidde tot strengere sancties. Moskou ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen.