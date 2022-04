De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wees er donderdagavond op dat de situatie in het stadje Borodyanka nog "aanzienlijk erger" is dan die in het naburige Bucha. In Borodyanka heeft de Russische invasiemacht mogelijk nog gruwelijker huisgehouden.

Borodyanka ligt zo'n 25 kilometer ten noordwesten van Bucha. Uit de stad komen vergelijkbare geluiden als onlangs uit Bucha. "Het is daar nog veel erger", zei Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. "Er zijn nog meer slachtoffers van de Russische bezetters." Zelensky liet geen bewijs voor zijn uitspraken zien.

De Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova meldde dat onder de puinhopen van twee gebombardeerde wooncomplexen 26 lichamen zijn geborgen. Ze vermoedt dat er nog veel meer slachtoffers zijn te betreuren gezien de luchtaanvallen. Eerder in de week sprak ze al over "honderden".

De moord op burgers en andere op straat achtergelaten personen in Bucha leidde tot afschuw in de wereld. Het sterke vermoeden van oorlogsmisdaden door de Russische troepen zorgde voor strengere sancties. Moskou ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen.

Russen volledig teruggetrokken uit noorden van Oekraïne

Het Russische leger blijft Oekraïense doelen beschieten en bombarderen, al verschuift de focus nu wel meer naar het oosten van het land. In een inlichtingenupdate maakt het Britse ministerie van Defensie vrijdagochtend bekend dat de Russen zich volledig hebben teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne. Die troepen zijn nu in buurland Belarus of in Rusland.

De Britten verwachten dat een deel van deze troepen zal worden ingezet voor de strijd in Oost-Oekraïne. Het duurt naar verwachting nog een week voordat deze teruggetrokken troepen daar inzetbaar zijn.

Intussen worden steden in het oosten en zuiden van Oekraïne beschoten door het Russische leger. Vanuit de strategisch gelegen stad Izium nabij Kharkiv maken de Russische troepen volgens het Britse leger een verdere opmars zuidwaarts.