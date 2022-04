De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt donderdagavond een grimmige mijlpaal in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog met Rusland zijn er ruim honderd aanvallen geteld op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel. Bij de aanvallen zijn minstens 73 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt.

Sinds de inval begon op 24 februari zijn zeker 89 medische instellingen en dertien medische transporten getroffen door Russische aanvallen, zegt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus in een persconferentie. Hij geeft aan "diep verontwaardigd te zijn dat aanvallen op medische infrastructuur doorgaan". Hij spreekt van een "schending van het internationaal humanitair recht" en roept Rusland opnieuw op de aanvallen te staken.

Volgens de WHO hebben de aanvallen niet alleen een directe impact door de tientallen doden en gewonden, maar veroorzaken deze ook op de lange termijn negatieve consequenties voor de Oekraïense gezondheidszorg. Ongeveer 1.000 Oekraïense gezondheidsorganisaties bevinden zich momenteel in de buurt van frontlinies of bezette gebieden