Terwijl Rusland voor het eerst "aanzienlijke verliezen" in Oekraïne erkent, komen steeds meer details over gruwelijke daden van Russische militairen naar buiten. Uit onderzoek, geluidsopnames en verhalen van slachtoffers blijkt dat Russische militairen ongewapende Oekraïners opzettelijk gedood en verkracht hebben. In de regio Luhansk zouden alle ziekenhuizen zijn verwoest.

Dmitry Peskov, woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, noemt de "aanzienlijke verliezen" van de Russische troepen na de invasie van Oekraïne een "enorme tragedie" voor zijn land.

In een interview met het Britse Sky News beweert Peskov verder dat het vertrek van de Russische troepen uit de omgeving van Kyiv en het noordelijkere Chernihiv een gebaar van "goede wil" was tijdens de onderhandelingen met de Oekraïners.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Duitse geheime dienst luisterde Russische militairen af

Er verschijnen steeds meer verhalen die de Russische oorlogsmisdaden lijken te bevestigen. Volgens Der Spiegel heeft de Duitse inlichtingendienst BND geluidsfragmenten onderschept van gesprekken die Russische militairen in Bucha voerden. In de audio-opname zou te horen zijn hoe de Russen de moord op burgers bespraken.

De Security Service of Ukraine (SSU) zou ook radiocommunicatie van de Russen hebben onderschept. Volgens HLN is daarin te horen dat burgers niet gespaard werden: "Dood ze allemaal, verdomme! Burgers, iedereen, dood ze allemaal!"

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International concludeert na eigen onderzoek ter plaatse dat Rusland zich schuldig maakt aan buitengerechtelijke executies van burgers in Oekraïne. Dit komt vermoedelijk neer op oorlogsmisdrijven, schrijft de organisatie.

Uit de getuigenissen die Amnesty heeft verzameld, komt het beeld naar voren dat ongewapende burgers lukraak werden doodgeschoten. Ook vertelt een vrouw dat ze onder schot is verkracht door Russische militairen, terwijl haar zoon in hetzelfde huis was.

VN schorst Rusland uit Mensenrechtenraad

Vanwege de meldingen over mensenrechtenschendingen is Rusland donderdag door de VN uit de Mensenrechtenraad geschorst. Dat gebeurde op aandringen van de Verenigde Staten.

Bijna 100 van de 193 lidstaten stemden bij de Algemene Vergadering voor de schorsing. 58 landen onthielden zich van stemming, 24 landen stemden tegen, waaronder Syrië, China en Belarus.

De NAVO heeft laten weten de militaire hulp aan Oekraïne uit te breiden. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat het Oost-Europese land ook materiaal krijgt om zich te verdedigen tegen een eventuele chemische of biologische aanval door Rusland.

Volgens Stoltenberg doen de NAVO-landen al "het nodige" om Oekraïne te helpen. "We staan klaar om meer te doen op het gebied van militaire hulp", aldus de NAVO-topman.

Importverbod op Russische brandstoffen is vurige wens van Zelensky

Maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil meer zien van het westen. Zelensky roept westerse politici op snel een akkoord te bereiken over een embargo op Russische olie. Het uitblijven van een embargo kost Oekraïners het leven, zei hij in de nacht van woensdag op donderdag in een videotoespraak.

Het Europees Parlement eist onmiddellijk een totaal EU-importverbod van Russische brandstoffen. Een meerderheid wil alle gas, olie, kernbrandstof en kolen uit Rusland in de Europese Unie weren vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee gaat het parlement verder dan de EU-lidstaten die onderhandelen over een pakket nieuwe sancties waarin alleen een kolenimportverbod wordt voorgesteld, dat volgens EU-bronnen ook pas over vier maanden zou ingaan.

De resolutie is vooral een politiek signaal naar de Europese regeringen toe. Het zijn de lidstaten die over sancties beslissen, waarvoor unanimiteit is vereist.

Burgemeester Mariupol wil inwoners evacueren, Rusland claimt overwinning

Ondertussen zitten nog ruim 100.000 burgers vast in Mariupol, zegt burgemeester Vadym Boychenko van de zwaar belegerde Oekraïense havenstad donderdag. Zij moeten volgens hem dringend worden geëvacueerd. De strategisch gelegen stad ligt bijna volledig in puin door aanhoudende aanvallen van het Russische leger.

Door de omsingeling van de stad door Russische troepen is vluchten levensgevaarlijk. Oekraïne en Rusland maken regelmatig afspraken over humanitaire corridors, maar massa-evacuaties vanuit Mariupol zijn niet mogelijk. Via de vluchtroutes vertrekken hooguit honderden tot enkele duizenden inwoners per dag.

49 Rusland haalt volgens Zelensky vermoorde Oekraïners van straat

'Elke medische voorziening in onze streek is beschoten'

Donderdagochtend maakten de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne melding van de inname van het centrum van Mariupol. Ze zeiden tegen Russische media dat de belangrijkste veldslagen in Mariupol voorbij zijn. Volgens Kyiv wordt het centrum van de stad nog steeds verdedigd en is het nog steeds in Oekraïense handen.

In het oostelijker gelegen Luhansk zouden alle ziekenhuizen zijn verwoest. "Sinds het begin van de oorlog is elke medische voorziening in onze streek beschoten", liet gouverneur Serhiy Hayday donderdag via Facebook weten. Hij schreef ook dat de Russische troepen alle gezondheidsinstellingen in het gebied opzettelijk met de grond gelijk willen maken, "zodat de gewonden geen kans hebben te overleven".