De NAVO gaat de militaire hulp aan Oekraïne uitbreiden. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat het Oost-Europese land ook materiaal krijgt om zich te verdedigen tegen een eventuele chemische of biologische aanval door Rusland. Het land van Vladimir Poetin werd door de VN geschorst uit de Mensenrechtenraad.

Volgens Stoltenberg doen de NAVO-landen al "het nodige" om Oekraïne te helpen. "We staan klaar om meer te doen op het gebied van militaire hulp", aldus de NAVO-topman.

Behalve de extra wapens en verdedigingssystemen kan Oekraïne hulp bij de bestrijding van cyberaanvallen tegemoetzien. Daarnaast wil de NAVO Oost-Europese partners van het militaire bondgenootschap, zoals Georgië en Bosnië en Herzegovina, versterken.

Eerder op de dag drong de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba bij de NAVO aan op extra wapensteun. Hij zei dat Oekraïne op de korte termijn nieuwe hulp nodig had, "omdat anders de hulp te laat komt en veel mensen zullen sterven".

VN schorst Rusland uit Mensenrechtenraad

Rusland is donderdag vanwege meldingen over mensenrechtenschendingen door de VN uit de Mensenrechtenraad geschorst. Dat gebeurde op aandringen van de Verenigde Staten.

Bijna 100 van de 193 lidstaten stemden bij de Algemene Vergadering voor de schorsing. 58 landen onthielden zich van stemming, 24 landen stemden tegen.

De VS verzocht om de schorsing, nadat Oekraïne Rusland had beschuldigd van de moord op honderden burgers in Bucha, een voorstad van Kyiv. Russische troepen worden steeds vaker in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Onder meer de Mensenrechtenraad doet daar onderzoek naar.

Rusland had landen gewaarschuwd dat een stem voor de schorsing of onthouding wordt beschouwd als een "onvriendelijk gebaar" dat gevolgen voor de onderlinge banden heeft.