Nadat de Russen Oekraïense steden zoals Bucha hebben verlaten, komen steeds meer verhalen boven die de Russische oorlogsmisdaden kunnen bevestigen. De Duitse geheime inlichtingendienst heeft geluidsfragmenten van gesprekken onder Russische soldaten in Bucha. Onderzoek van Amnesty International geeft ook ontluisterende details over de gruwelijke omgang van de Russen met ongewapende burgers in Oekraïne.

Waarschuwing: dit artikel bevat schokkende details over de gebeurtenissen in Oekraïne.

Volgens de burgemeester van het Oekraïense Bucha, dat een tijd bezet was door de Russen, zijn in de stad inmiddels 320 lijken gevonden. De meeste lichamen hebben schotwonden. Ook uit het aangrenzende Irpin, waar de Russen zich eveneens terugtrokken, komen meldingen over oorlogsmisdaden.

Ongeveer 90 procent van de omgekomen burgers in Bucha had schotwonden, vertelde de burgemeester tegen Duitse media. "Het versterkt de bewijzen dat de Russische strijdkrachten oorlogsmisdaden hebben begaan" in de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kyiv, aldus de plaatselijke autoriteiten. De beelden van de gruweldaden leidden al tot strengere sancties van westerse landen.

Het is de bedoeling dat de lichamen uit Bucha worden onderzocht door specialisten. "Elke dag vinden we meer lichamen", aldus de burgemeester. "Omdat ze worden gevonden op privéterrein, in parken en op plaatsen waar het mogelijk was om de lichamen te begraven toen er geen beschietingen waren." Rusland beweert dat de foto's uit Bucha in scène zijn gezet.

De burgemeester van het naburige Irpin beschuldigt de Russen eveneens van ernstige oorlogsmisdaden. Russische troepen scheidden de mannen van de vrouwen en kinderen. "Ze schoten degenen neer die ongehoorzaam waren", aldus de burgemeester daar. De doden werden vervolgens opzettelijk overreden door tanks. "Met schoppen hebben we de lijken van het asfalt geschraapt."

Geluidsfragmenten onderschept: 'Dood ze allemaal!'

Volgens Der Spiegel heeft de Duitse geheime inlichtingendienst (BND) geluidsfragmenten onderschept van gesprekken van Russische soldaten in Bucha. In de audio-opname zou te horen zijn hoe de Russen de moord op burgers bespreken.

In een van de fragmenten vertelt een soldaat aan een andere dat ze zojuist een persoon op een fiets hebben neergeschoten. Dat komt overeen met de foto van het lichaam dat naast een fiets ligt, die over de hele wereld is gedeeld.

Een Duitse veiligheidsbron zegt tegen persbureau Reuters dat de radioberichten niet direct naar Bucha zijn te herleiden, al heeft de Duitse regering via satellietbeelden wel ander bewijs voor het doden van burgers door de Russen. Volgens het Duitse persbureau DPA komt uit de opnames ook naar voren dat paramilitaire eenheden in maart in de regio Kyiv gestationeerd waren namens het Russische leger.

Volgens bronnen die bekend zijn met de audio suggereert het materiaal dat de troepen over de gruweldaden spraken alsof ze gewoon hun dagelijks leven bespraken.

De Security Service of Ukraine (SSU) zou ook radiocommunicatie van de Russen hebben onderschept. Volgens HLN is daarop te horen hoe burgers niet gespaard werden: "Dood ze allemaal, verdomme! Burgers, iedereen, dood ze allemaal!"

Moord en verkrachting van onschuldige burgers

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International concludeert na eigen onderzoek ter plaatse dat Rusland zich schuldig maakt aan buitengerechtelijke executies van burgers in Oekraïne. Dit komt vermoedelijk neer op oorlogsmisdrijven, schrijft de organisatie.

Een 46-jarige vrouw uit Bohdanivka vertelde hoe haar man overleed nadat Russische troepen het dorp binnentrokken begin maart. Ze had met haar man geroepen dat ze ongewapende burgers waren, waarop soldaten haar man vroegen of hij sigaretten had. Toen hij antwoordde van niet, schoten ze hem in de arm. "Maak hem af", had een van de militairen vervolgens gezegd. Daarop werd haar man door zijn hoofd geschoten.

Een andere vrouw uit een dorp ten oosten van Kyiv vertelde aan de onderzoekers van Amnesty International dat twee Russische soldaten op 9 maart haar huis waren binnengekomen. "Ze vermoordden haar man en verkrachtten haar meermaals, waarbij ze haar onder schot hielden", schrijft Amnesty. "Haar zoontje verborg zich ondertussen in een ketelruimte."

Andere verhalen gaan bijvoorbeeld over Russische soldaten die telefoons van burgers inpikten of vernielden. De Russen ontkennen elke betrokkenheid bij de moordpartij in Bucha. Ze zeggen dat die pas gebeurde toen hun troepen al weg waren en noemen het verhaal een "hoax".