De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne om een soort vredesdeal te bereiken gaan nog altijd door, maar echt schot lijkt er niet meer in te zitten. Het Kremlin zegt dat er "nog een lange weg te gaan" is en dat de gesprekken zich "voortslepen". Oekraïne meldt op zijn beurt dat na de gruwelijke ontdekkingen van burgerdoden in onder meer Bucha gesprekken met Rusland uiteindelijk toch nodig zijn om een einde te maken aan de oorlog.

Moskou beschuldigt het Westen ervan de onderhandelingen te dwarsbomen door "hysterie" te verspreiden over de oorlogsmisdaden die de Russen in de regio Kyiv zouden hebben begaan. Ook zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dat wapenleveranties door bijvoorbeeld de Verenigde Staten aan Oekraïne niet bijdragen aan succesvolle onderhandelingen.

Volgens de Russische minister Sergey Lavrov van Buitenlandse Zaken is Oekraïne woensdag met een concept-vredesakkoord gekomen, met daarin "onacceptabele" voorstellen. Die zouden volgens Lavrov op punten afwijken van eerder bereikte overeenstemmingen. De minister zegt dat Rusland zal aandringen op een eigen ontwerpovereenkomst met Oekraïne.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat Rusland nog altijd zoveel geld verdient aan het exporteren van olie dat de Russen de onderhandelingen met Oekraïne niet serieus hoeven te nemen. Volgens hem is daarom een invoerverbod van het Westen voor Russische olie nodig om Oekraïense levens te sparen. Zelensky heeft deze week ook beklemtoond dat gesprekken met Rusland de enige optie zijn voor het beëindigen van de oorlog.

Turkse bemiddelaar "hoopvol" en "realistisch"

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu zei woensdag dat de dodelijke aanvallen op burgers in Oekraïne de onderhandelingen tussen beide partijen bemoeilijkt hebben. Turkije treedt op als bemiddelaar in het conflict. Toch sprak Çavusoglu de hoop uit dat de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland op termijn elkaar zullen ontmoeten in Turkije. "We zijn nog steeds hoopvol en voorzichtig optimistisch. Tegelijkertijd zijn we realistisch", zei Çavusoglu bij een NAVO-overleg in Brussel.

Ondertussen heeft ook Hongarije zich aangeboden als bemiddelaar en de leiders van Oekraïne, Frankrijk en Duitsland uitgenodigd om Vladimir Poetin in hoofdstad Boedapest te ontmoeten. Maar Kyiv noemde dat een cynisch voorstel, nadat de Hongaarse premier Viktor Orbán onder andere had gezegd bereid te zijn in roebels te betalen voor Russisch gas.